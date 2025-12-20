Acessibilidade

20 de Dezembro de 2025 • 20:17

Aquidauana

Aquidauana recebe hoje Espetáculo "Natal Luz"

A apresentação está marcada para as 19h, na Concha Acústica da Praça dos Estudantes

Redação

Publicado em 20/12/2025 às 11:22

Atualizado em 20/12/2025 às 11:31

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), com apoio da Prefeitura de Aquidauana, realiza neste sábado, dia 20 de dezembro, o espetáculo “Natal Luz”, levando música e celebração natalina ao público aquidauanense. A apresentação está marcada para as 19h, na Concha Acústica da Praça Afonso Pena, conhecida como Praça dos Estudantes.

O evento contará com a apresentação da Orquestra de Violões de Campo Grande, que trará um repertório especial com músicas tradicionais do período natalino. A proposta é proporcionar à comunidade um momento de integração cultural, em um espaço aberto, com iluminação temática e clima voltado às celebrações de fim de ano.

Com entrada gratuita, o espetáculo é aberto a toda a população. A organização convida as famílias de Aquidauana a participarem da programação e aproveitarem a noite de sábado para vivenciar uma atividade cultural no centro da cidade.

Mais informações sobre o evento podem ser obtidas no site oficial da UFMS (ufms.br).

