Aquidauana recebe inauguração da pavimentação do lote 4 da BR-419

Evento de inauguração será próximo ao novo viaduto da BR-419 / O Pantaneiro

Cercado de bastante expectativa, um dos trechos mais aguardados da BR-419 será oficialmente entregue nesta sexta-feira (31). A pavimentação do lote 4 da rodovia, que liga Aquidauana à BR-262, será inaugurada em cerimônia marcada para as 10h, próximo ao novo viaduto da BR-419, com a presença do ministro dos Transportes, George Santoro, além de autoridades estaduais e municipais.

O prefeito Mauro do Atlântico (PSDB) destacou que a conclusão da obra representa um importante avanço para o desenvolvimento da região. O empreendimento recebeu investimento federal de R$ 212,5 milhões e integra um pacote de obras voltadas à melhoria da infraestrutura rodoviária em Mato Grosso do Sul.

Com 55,53 quilômetros de extensão, o lote 4 liga a ponte sobre o Rio Taboco até a interseção com a BR-262, eliminando um dos principais gargalos da rodovia. Além da pavimentação, o projeto contemplou a implantação de cinco interseções, um viaduto e seis OAEs (Obras de Arte Especiais), ampliando a segurança e a capacidade de tráfego.

A pavimentação também inclui o novo acesso entre a BR-419 e a BR-262, por meio da ponte sobre o rio Aquidauana e do viaduto na MS-450, melhorando a ligação entre Aquidauana, Rio Verde de Mato Grosso e os demais municípios atendidos pela rodovia.

A obra teve ordem de serviço emitida em agosto de 2022 e foi concluída neste mês. Segundo o Ministério dos Transportes, o investimento faz parte das ações do Governo Federal para fortalecer a integração regional, facilitar o escoamento da produção e melhorar a mobilidade em um dos principais corredores logísticos de Mato Grosso do Sul. A obra é considerada estratégica por fazer parte do corredor que conectará o estado à Rota Bioceânica, ligando o Brasil aos portos do norte do Chile, por meio do Paraguai e da Argentina.

A solenidade será realizada às 10h, nas proximidades do viaduto da BR-419. Além do ministro George Santoro, o evento deverá reunir demais representantes do Governo Federal, autoridades estaduais, lideranças locais e moradores da região.

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