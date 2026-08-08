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Cultura e lazer

Aquidauana recebe mais uma edição da Feira da Estação neste sábado

Evento terá show ao vivo, produtos da agricultura familiar, espaço kids e entrada gratuita na Estação Rodoviária

Redação O Pantaneiro

Publicado em 08/08/2026 às 07:30

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Rodoviária de Aquidauana recebe mais uma edição da Feira da Estação / Divulgação

Aquidauana recebe, neste sábado (08), mais uma edição da Feira da Estação, evento que promete reunir famílias, produtores, artesãos e visitantes em uma tarde e noite de lazer, cultura e valorização da economia local. A programação acontece das 17h às 23h, na Estação Rodoviária, com entrada gratuita.

Além de oferecer diversas opções de compras e alimentação, a feira contará com show ao vivo da dupla Evandro & Quiko, proporcionando um ambiente de confraternização para pessoas de todas as idades.

Os visitantes poderão conferir uma grande variedade de pratos da gastronomia regional, artesanatos, brinquedos, produtos frescos da agricultura familiar e um espaço kids, preparado especialmente para garantir a diversão das crianças enquanto as famílias aproveitam a programação.

A Feira da Estação tem se consolidado como um importante ponto de encontro da comunidade aquidauanense, incentivando o consumo de produtos locais, fortalecendo pequenos empreendedores e valorizando o trabalho de produtores rurais e artesãos do município.

A realização é da Associação dos Feirantes da Feira da Estação, em parceria com a Prefeitura de Aquidauana, com apoio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. A iniciativa integra as ações voltadas ao fortalecimento da economia local e à valorização dos produtores da agricultura familiar e dos artesãos do município.

Serviço

Evento: Feira da Estação
Data: Sábado, 08 de agosto
Horário: Das 17h às 23h
Local: Estação Rodoviária de Aquidauana
Atração musical: Evandro & Quiko
Entrada: Gratuita

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