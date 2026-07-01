Transporte de pacientes ganha reforço com novo micro-ônibus em Aquidauana

Veículo foi destinado ao município por meio do programa Agora Tem Especialistas Caminhos da Saúde - / Divulgação/Agecom

Aquidauana recebeu, nesta terça-feira (30), um novo micro-ônibus destinado ao transporte de pacientes da rede pública de saúde. O veículo será utilizado para ampliar o acesso da população a consultas especializadas, exames, cirurgias e tratamentos contínuos, oferecendo mais conforto e segurança durante os deslocamentos.

A entrega foi realizada na Praça do Rádio Clube, em Campo Grande, com a participação do prefeito Mauro do Atlântico (PSDB), da secretária municipal de Saúde e Saneamento, Sandra Calonga, e de parlamentares da bancada federal de Mato Grosso do Sul.

O veículo foi destinado ao município por meio do programa Agora Tem Especialistas – Caminhos da Saúde, iniciativa do Governo Federal vinculada ao Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) Saúde, que busca fortalecer o transporte sanitário e facilitar o acesso da população aos serviços especializados de saúde.

Segundo o prefeito Mauro do Atlântico, o novo micro-ônibus atende a uma demanda da população e contribuirá para oferecer mais conforto e segurança aos pacientes que precisam se deslocar para atendimento médico.

"Seguimos trabalhando para fortalecer a saúde e garantir um atendimento cada vez mais humanizado e eficiente para todos os aquidauanenses. Agradeço ao Governo Federal, ao Ministério da Saúde e aos nossos parlamentares da bancada federal", pontuou o prefeito.

A secretária municipal de Saúde e Saneamento, Sandra Calonga, afirmou que a incorporação do veículo representa um reforço importante para a frota do município, especialmente no transporte de pacientes que realizam consultas e tratamentos fora de Aquidauana.

"É um investimento que beneficia diretamente quem mais precisa e fortalece o cuidado com a nossa população", celebrou a secretária.

Com a chegada do novo micro-ônibus, segundo a administração municipal, Aquidauana amplia a capacidade do transporte sanitário, buscando tornar a logística dos atendimentos mais eficiente e melhorar a assistência prestada aos usuários do SUS (Sistema Único de Saúde).