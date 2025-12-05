Aquidauana recebe nota máxima no Prêmio Cetran de Trânsito

Em uma cerimônia marcada por reconhecimento, união institucional e celebração de boas práticas, o Conselho Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (CETRAN/MS) realizou, nesta sexta-feira (05/12), o encerramento das atividades de 2025 com a entrega do XIII Prêmio CETRAN de Educação e Segurança no Trânsito. O evento, realizado na Acadepol/MS, no Parque dos Poderes, em Campo Grande, reuniu autoridades estaduais e municipais para destacar iniciativas que promovem um trânsito mais seguro em todo o Estado.

Entre os destaques da solenidade, Aquidauana brilhou ao receber a pontuação máxima — 5 estrelas — no Prêmio Cetran de Trânsito, consolidando-se como referência estadual em gestão, educação e segurança viária. A conquista foi celebrada pelo Diretor do Departamento Municipal de Trânsito de Aquidauana, Flavio Gomes da Silva Filho, que representou o município durante a premiação.

Reconhecimento ao trabalho municipal

A obtenção das 5 estrelas simboliza o comprometimento da administração pública de Aquidauana com políticas eficazes de prevenção e conscientização no trânsito. Segundo Flavio Gomes, o resultado é fruto de um trabalho conjunto. “Aquidauana é 5 Estrelas no Prêmio Cetran de Trânsito! Obrigado ao apoio do Prefeito Mauro e de todos vocês — meus amigos secretários e parceiros de trabalho”, destacou o diretor, reforçando que a atuação integrada das secretarias e instituições locais tem sido fundamental para o avanço das ações.

Educação e boas práticas em foco

O XIII Prêmio CETRAN de Educação e Segurança no Trânsito reafirmou o protagonismo dos municípios na construção de um trânsito mais humano e seguro. Foram reconhecidas iniciativas realizadas em escolas, vias públicas, indústrias, comunidades e instituições diversas, evidenciando a abrangência das políticas educativas implementadas ao longo do ano.

Além da premiação principal, o evento também concedeu honrarias e apresentou os resultados das capacitações promovidas pelo CETRAN/MS em 2025, fortalecendo ainda mais a rede estadual de gestores e agentes de trânsito.

Ranking CETRAN/MS 2025

Outro momento de destaque foi a entrega do Troféu Ranking CETRAN/MS 2025, que homenageou gestores municipais pela implementação de boas práticas e políticas públicas inovadoras na área de trânsito. A iniciativa reforça a importância de estratégias eficientes e da responsabilidade compartilhada entre Estado e municípios.

Compromisso com a vida

Ao receber a avaliação máxima, Aquidauana se posiciona entre os municípios que mais investem em educação, fiscalização, engenharia e ações integradas para reduzir acidentes e salvar vidas. A premiação representa não apenas um reconhecimento institucional, mas também um incentivo para que a cidade continue avançando em políticas públicas que priorizam a segurança da população.

Com esse resultado, Aquidauana reafirma seu papel de referência estadual em gestão de trânsito e fortalece o compromisso com um futuro mais seguro e consciente para todos os cidadãos.