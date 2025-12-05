Acessibilidade

06 de Dezembro de 2025 • 00:35

Buscar

Últimas notícias
X
Aquidauana

Aquidauana recebe nota máxima no Prêmio Cetran de Trânsito

A conquista foi celebrada pelo Diretor do Departamento Municipal de Trânsito de Aquidauana, Flavio Gomes da Silva Filho, que representou o município durante a premiação.

Redação

Publicado em 05/12/2025 às 21:51

Atualizado em 05/12/2025 às 22:01

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Em uma cerimônia marcada por reconhecimento, união institucional e celebração de boas práticas, o Conselho Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (CETRAN/MS) realizou, nesta sexta-feira (05/12), o encerramento das atividades de 2025 com a entrega do XIII Prêmio CETRAN de Educação e Segurança no Trânsito. O evento, realizado na Acadepol/MS, no Parque dos Poderes, em Campo Grande, reuniu autoridades estaduais e municipais para destacar iniciativas que promovem um trânsito mais seguro em todo o Estado.

Entre os destaques da solenidade, Aquidauana brilhou ao receber a pontuação máxima — 5 estrelas — no Prêmio Cetran de Trânsito, consolidando-se como referência estadual em gestão, educação e segurança viária. A conquista foi celebrada pelo Diretor do Departamento Municipal de Trânsito de Aquidauana, Flavio Gomes da Silva Filho, que representou o município durante a premiação.

Reconhecimento ao trabalho municipal

A obtenção das 5 estrelas simboliza o comprometimento da administração pública de Aquidauana com políticas eficazes de prevenção e conscientização no trânsito. Segundo Flavio Gomes, o resultado é fruto de um trabalho conjunto. “Aquidauana é 5 Estrelas no Prêmio Cetran de Trânsito! Obrigado ao apoio do Prefeito Mauro e de todos vocês — meus amigos secretários e parceiros de trabalho”, destacou o diretor, reforçando que a atuação integrada das secretarias e instituições locais tem sido fundamental para o avanço das ações.

Educação e boas práticas em foco

O XIII Prêmio CETRAN de Educação e Segurança no Trânsito reafirmou o protagonismo dos municípios na construção de um trânsito mais humano e seguro. Foram reconhecidas iniciativas realizadas em escolas, vias públicas, indústrias, comunidades e instituições diversas, evidenciando a abrangência das políticas educativas implementadas ao longo do ano.

Além da premiação principal, o evento também concedeu honrarias e apresentou os resultados das capacitações promovidas pelo CETRAN/MS em 2025, fortalecendo ainda mais a rede estadual de gestores e agentes de trânsito.

Ranking CETRAN/MS 2025

Outro momento de destaque foi a entrega do Troféu Ranking CETRAN/MS 2025, que homenageou gestores municipais pela implementação de boas práticas e políticas públicas inovadoras na área de trânsito. A iniciativa reforça a importância de estratégias eficientes e da responsabilidade compartilhada entre Estado e municípios.

Compromisso com a vida

Ao receber a avaliação máxima, Aquidauana se posiciona entre os municípios que mais investem em educação, fiscalização, engenharia e ações integradas para reduzir acidentes e salvar vidas. A premiação representa não apenas um reconhecimento institucional, mas também um incentivo para que a cidade continue avançando em políticas públicas que priorizam a segurança da população.

Com esse resultado, Aquidauana reafirma seu papel de referência estadual em gestão de trânsito e fortalece o compromisso com um futuro mais seguro e consciente para todos os cidadãos.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Comemoração

Aldeia Lagoinha celebra 69 anos de história e resistência nesta quinta-feira

Saúde

Aquidauana sedia reunião técnica sobre novo programa federal para especialistas

Emocionante

Noite inesquecível marca o título inédito da Escola Salústio Areias

Instituição de Ensino registrou um dos capítulos mais emocionantes de sua trajetória ao conquistar, de forma inédita, o título dos Jogos da Primavera na categoria Futsal Masculino Sub-17

Aquidauana

Bombeiros encontram corpo de homem desaparecido no Rio Aquidauana

Publicidade

Esporte

Atletas de Aquidauana conquistam medalhas nas Paralimpíadas Escolares 2025

ÚLTIMAS

Empreendedorismo

Senar e Anastácio capacitam 250 pessoas das áreas urbanas e rurais

Centro de Qualificação Profissional ofereceu 35 cursos

Neste fim de semana

Aquidauana recebe 4ª etapa do Circuito Unimed de Vôlei de Praia

A competição, que entra em sua fase decisiva, será disputada nos dias 5, 6 e 7 de dezembro na Arena Portal do Pantanal Beach

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo