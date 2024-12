Aquidauana recebe nova ambulância de emergência para o SAMU

Ronald Regis/ O Pantaneiro

A Prefeitura de Aquidauana oficializou a entrega de uma nova ambulância de emergência ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). O veículo 0 km, avaliado em aproximadamente R$ 300 mil, foi adquirido com recursos do Ministério da Saúde e representa um avanço significativo no atendimento de urgência e emergência da região.



A cerimônia contou com a presença do deputado federal Geraldo Resende, responsável pela articulação do recurso, do prefeito Odilon Ribeiro, que encerra seu mandato com essa conquista, do prefeito eleito Mauro do Atlântico, além de autoridades municipais e estaduais.

Renovação da frota e avanços na saúde



Durante a solenidade, o deputado Geraldo Resende enfatizou a importância da renovação da frota do SAMU.



"Esses veículos já estavam bastante desgastados com o uso intenso. Conseguimos garantir 18 novas ambulâncias para o Estado, sendo uma para Aquidauana. Essa renovação é muito importante para salvar vidas e atender emergências com qualidade", destacou o parlamentar.



O prefeito Odilon Ribeiro ressaltou que a entrega da ambulância é mais um marco de sua gestão, que também incluiu outros investimentos na saúde. Ele ainda celebrou o início do projeto para a construção da Clínica da Mulher, viabilizado com recursos de emenda parlamentar.



Já o prefeito eleito Mauro do Atlântico garantiu continuidade aos projetos de melhoria no atendimento de saúde e elogiou a parceria entre as esferas municipal, estadual e federal.



"O SAMU é uma instituição vital para o município, e essa nova ambulância equipada garante condições reais de salvar vidas. Vamos dar continuidade às melhorias, priorizando avanços em todas as áreas de saúde", afirmou Mauro.

Novo veículo do SAMU - Foto: Ronald Regis/Jornal O Pantaneiro

Impacto no atendimento de urgências

O coordenador municipal do SAMU, Héverton Bastos, destacou a evolução proporcionada pelo novo veículo.



"Nosso antigo veículo já apresentava desgaste após cinco anos de uso intenso. Esta ambulância moderna, equipada com tecnologia de ponta, representa um salto significativo para o atendimento pré-hospitalar em nossa região", explicou Bastos.



Ele também mencionou que o Ministério da Saúde tem investido na qualificação e modernização dos serviços do SAMU, incluindo treinamento de equipes e novos materiais de alta performance.

Avanço para a saúde regional

A nova ambulância chega em um momento estratégico, reforçando o atendimento de urgências em Aquidauana, Anastácio e comunidades vizinhas, incluindo as áreas do entorno do Pantanal.

Com mais um investimento consolidado, o município reafirma seu compromisso com a qualidade no atendimento à saúde da população, assegurando recursos e estrutura para enfrentar as demandas crescentes de urgência e emergência.