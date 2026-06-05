Aquidauana recebe novos equipamentos para melhorar atendimentos na saúde pública

Divulgação/Prefeitura de Aquidauana

O município de Aquidauana foi contemplado com novos equipamentos para reforçar a estrutura da rede pública de saúde. A entrega aconteceu na quarta-feira (3), durante cerimônia realizada no Bioparque Pantanal, em Campo Grande, e contou com a presença de representantes do Ministério da Saúde, autoridades estaduais, prefeitos e parlamentares da bancada federal.

Os equipamentos foram destinados ao município por meio do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC), iniciativa do Governo Federal, por intermédio do Ministério da Saúde, que visa fortalecer e modernizar a estrutura dos serviços de saúde oferecidos à população.

Representando Aquidauana, a secretária de Saúde e Saneamento, Sandra Calonga, participou do ato de entrega. Ela destacou que os investimentos fortalecem a estrutura de atendimento e garantem melhores condições de trabalho para as equipes de saúde. Segundo a secretária, mais do que equipamentos, o município recebe ferramentas que irão refletir diretamente na qualidade da assistência prestada à população, ampliando o acesso e oferecendo mais segurança e eficiência nos procedimentos realizados pelo SUS em Aquidauana.

Entre os materiais recebidos estão quatro conjuntos completos de bisturi elétrico e eletrocirúrgico, compostos por bisturis eletrônicos, canetas de comando, eletrodos, pedais, cabos, placas neutras e pinças bipolares. Os equipamentos são utilizados em procedimentos cirúrgicos e ambulatoriais, permitindo cortes mais precisos, melhor controle de sangramentos e maior segurança para pacientes e profissionais de saúde.

Além dos equipamentos destinados aos procedimentos cirúrgicos, a iniciativa também contempla o fortalecimento da saúde bucal. Entre os itens entregues estão bombas a vácuo, motores para endodontia e localizadores endodônticos, que contribuem para ampliar a capacidade de atendimento das equipes de saúde bucal e qualificar o acesso da população a procedimentos especializados.

A medida fortalece a oferta contínua de ações e serviços odontológicos, com foco na prevenção, diagnóstico e tratamento. O investimento fortalece a capacidade operacional da rede municipal, proporcionando melhores condições para a realização de procedimentos e ampliando a qualidade da assistência prestada à população.

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