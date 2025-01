Aquidauana recebe novos médicos estagiários em unidades de saúde

Gabriela Bernardes

A Secretaria de Saúde e Saneamento (SESAU) de Aquidauana recebeu os novos médicos estagiários que atuarão na Rede Municipal de Saúde, na manhã desta segunda-feira (20). Os estagiários, que estão em fase final de conclusão do curso de Medicina, integrarão as equipes das Estratégias Saúde da Família (ESFs) São Pedro, José Vória e Tiago Bogado, colaborando no atendimento à população sob a supervisão de médicos experientes.



O estágio, fruto de um convênio entre a SESAU e a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), terá duração de quatro semanas. Durante esse período, os estagiários não apenas contribuirão para reforçar os serviços de saúde locais, mas também ganharão experiência prática no atendimento em unidades do Sistema Único de Saúde (SUS).



Na recepção oficial, o vice-prefeito Dr. Murilo Acosta Silva destacou a relevância do programa para a saúde do município e a formação dos futuros profissionais.



“A presença desses médicos estagiários reforça o compromisso de investir tanto na saúde da nossa população, quanto no futuro da medicina. É uma oportunidade de aprendizado para eles e de reforço no atendimento à população nas ESFs”, afirmou o vice-prefeito.



A secretária de Saúde, Sandra Calonga, enfatizou que a parceria é benéfica para ambas as partes. “Essa vivência prática no Sistema Único de Saúde é fundamental para a formação dos futuros médicos, que já começam a conhecer na prática como funciona o dia a dia das ESFs e como é salutar a humanização no atendimento da população”, pontuou.



Janaína Melgarejo, coordenadora da Atenção Básica da SESAU, também destacou a importância da experiência para a formação dos médicos. “Essa etapa vai muito além do aprendizado técnico. Aqui, eles terão a oportunidade de conhecer de perto a saúde pública, fortalecer vínculos com a comunidade e praticar uma medicina integral, centrada nas pessoas”, explicou.