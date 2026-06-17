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Empreendedorismo

Aquidauana recebe o Empretec Indígena entre 20 e 24 de julho

Seminário será voltado ao desenvolvimento de habilidades empreendedoras e à geração de renda nas comunidades indígenas

Da redação

Publicado em 17/06/2026 às 14:31

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Divulgação/Prefeitura de Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana recebeu a visita do subsecretário de Políticas Públicas para os Povos Originários de Mato Grosso do Sul, Devanilson Paz, para uma reunião voltada ao fortalecimento do empreendedorismo nas comunidades indígenas do município. O encontro contou com a participação do prefeito Mauro do Atlântico e do secretário municipal de Gestão Estratégica, Alexandre Périco.

Durante a reunião, foi discutida a formalização de uma parceria entre a Subsecretaria de Políticas Públicas para os Povos Originários, o Sebrae/MS e a Prefeitura de Aquidauana para a realização do Empretec Indígena no município. Os detalhes para a realização do seminário foram alinhados, e o evento acontecerá em Aquidauana entre os dias 20 e 24 de julho.

O Empretec é um programa intensivo e transformador para empreendedores, criado pela Organização das Nações Unidas (ONU) e aplicado com exclusividade pelo Sebrae no Brasil. Reconhecido internacionalmente, o seminário promove o desenvolvimento de competências empreendedoras por meio de atividades práticas e desafios que estimulam características essenciais para o sucesso nos negócios.

Já o Empretec Indígena é uma metodologia adaptada pelo Sebrae/MS em parceria com o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul para atender às especificidades dos povos originários. O programa busca fortalecer os negócios locais, impulsionar a economia das aldeias e promover o empoderamento feminino, respeitando e valorizando as tradições culturais de cada comunidade.

A capacitação oferece atividades voltadas ao planejamento, à persistência, à identificação de oportunidades e à visão estratégica de negócio, contribuindo para que talentos locais sejam transformados em fontes sustentáveis de renda e desenvolvimento.

Para a Prefeitura de Aquidauana, a realização do Empretec Indígena representa mais uma ação voltada ao fortalecimento das comunidades indígenas do município, promovendo inclusão produtiva, desenvolvimento econômico e valorização da cultura dos povos originários.

Um dos diferenciais do programa é o incentivo ao protagonismo feminino, com foco especial no fortalecimento do trabalho de mulheres e artesãs indígenas, estimulando sua autonomia econômica e ampliando oportunidades de geração de renda dentro das comunidades.

Experiências realizadas em diversas regiões de Mato Grosso do Sul demonstram resultados positivos, com participantes alcançando crescimento em seus negócios e aumento significativo de faturamento após a conclusão do seminário.

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