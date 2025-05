Aquidauana recebe oficina sobre arboviroses e atenção à saúde em territórios indígenas

Divulgação

Aquidauana foi palco entre a quarta e a quinta-feira (7 e 8) da Oficina Integrada de Saberes em Arboviroses e Territórios Tradicionais, com foco na qualificação de médicos e enfermeiros que atuam nos Polos Indígenas. A iniciativa teve como principal objetivo fortalecer a articulação entre a Atenção Primária à Saúde (APS), a Vigilância em Saúde e o Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI), especialmente no enfrentamento das arboviroses — como dengue, zika e chikungunya — nas comunidades indígenas.



O evento contou com a participação de profissionais dos municípios de Aquidauana, Anastácio, Bela Vista, Bodoquena, Bonito, Caracol, Corumbá, Dois Irmãos do Buriti, Ladário e Miranda. Durante os dois dias, foram abordados temas como manejo clínico das arboviroses, triagem e condutas recomendadas, estratégias de vigilância ativa e a importância da notificação rápida dos casos.



A oficina também proporcionou um espaço para discussão dos indicadores epidemiológicos regionais e para o alinhamento de práticas voltadas à proteção das populações tradicionais, considerando suas especificidades territoriais e culturais.



A secretária de Saúde e Saneamento de Aquidauana, Sandra Calonga, reforçou a importância da ação conjunta entre as equipes de saúde. “Esta oficina tem como foco principal apresentar os fluxos vigentes, discutir os números epidemiológicos do nosso território e alinhar estratégias com os profissionais. A integração dessas equipes é fundamental para salvar vidas e proteger nossas comunidades mais vulneráveis. Agradeço o empenho de cada profissional presente. Contem com o nosso apoio, e nosso compromisso com a saúde indígena”, afirmou.



A capacitação integra um esforço contínuo de qualificação das equipes que atuam em áreas remotas, com foco na prevenção de surtos, redução de agravamentos e promoção da saúde nas comunidades indígenas de Mato Grosso do Sul.

