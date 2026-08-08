Aquidauana recebe ônibus para reforçar ações da Assistência Social

Veículo amplia a estrutura disponível para a Assistência Social de Aquidauana / Divulgação/Agecom

A Prefeitura de Aquidauana entregou, nesta semana, um novo ônibus que será utilizado pela Secretaria Municipal de Assistência Social no atendimento aos participantes dos projetos desenvolvidos pelo município. A solenidade também marcou a entrega de uniformes para integrantes das atividades sociais.

O veículo amplia a estrutura disponível para a pasta e deverá facilitar o deslocamento de crianças, adolescentes, idosos e famílias atendidas pelos programas e serviços da rede municipal, especialmente em atividades de integração, lazer, cultura, esporte e educação.

O ônibus havia sido apreendido durante uma operação integrada da Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Federal. Posteriormente, o veículo foi destinado ao município por meio de um Termo de Responsabilidade de Utilização de Bem Doado, firmado entre o Governo de Mato Grosso do Sul e a Prefeitura de Aquidauana.

A nova estrutura já começa a ser aproveitada. Segundo o prefeito Mauro do Atlântico (PSDB), uma das primeiras atividades previstas será uma viagem com os idosos ao Bioparque Pantanal, em Campo Grande.

"Esse ônibus chega em boa hora e será muito bem utilizado. Já temos uma viagem programada com os idosos ao Bioparque Pantanal, em Campo Grande, e também atenderá as crianças dos nossos projetos sociais. É um investimento que fortalece o cuidado com as pessoas e amplia as oportunidades de integração e lazer para quem mais precisa", afirmou.

Além do ônibus, a cerimônia contou com a entrega de uniformes aos participantes do CCI (Centro de Convivência do Idoso) e do SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos).

A iniciativa busca fortalecer a identidade dos projetos e valorizar quem participa das atividades oferecidas pela Assistência Social.

O secretário municipal de Assistência Social, Clériton Alvarenga, destacou que a conquista é resultado da atuação conjunta de diferentes instituições.

"Hoje, esse ônibus passa a servir quem realmente precisa - as pessoas. Agradeço à Polícia Militar, à Polícia Civil e à Polícia Federal pelo trabalho realizado. Este ônibus representa muito mais do que um patrimônio público. Ele simboliza um sonho construído por muitas mãos e que agora se transforma em mais qualidade no atendimento dos nossos usuários", disse.

A entrega também foi acompanhada pelos vereadores Renato Bossay (PSD) e Wezer Lucarelli (PSDB), que ressaltaram a importância do veículo para o transporte dos participantes dos projetos, especialmente crianças e idosos. A expectativa é de que o ônibus proporcione mais segurança e conforto nos deslocamentos para atividades fora das unidades.

Também participaram da solenidade a primeira-dama Vera Lúcia, secretários municipais, representantes das forças de segurança, lideranças comunitárias, monitores e participantes da Patrulha Mirim, Pelotão Esperança, Bombeiros do Amanhã, SCFV e CCI.

A entrega do ônibus e dos uniformes aconteceu na manhã de quinta-feira (06) e fez parte da programação pelos 134 anos de Aquidauana, que segue ao longo de todo este mês de agosto.

*Fotos: Divulgação/Agecom/Gabriela Bernardes e Thais Mendes