Aquidauana recebe palestra sobre direitos do MEI na quinta-feira

A Prefeitura de Aquidauana, em parceria com o Sebrae e a Sala do Empreendedor, realiza na próxima quinta-feira (21) a palestra gratuita “Comece Certo: Entenda os Direitos do MEI”. O evento será realizado das 19h às 20h30, na Sala do Empreendedor, localizada na Rua Bichara Salamene, no prédio da antiga Estação Ferroviária, no centro da cidade.
A atividade é voltada para microempreendedores individuais (MEIs) e para aqueles que têm interesse em abrir seu próprio negócio. A palestra abordará os direitos do MEI, incluindo benefícios previdenciários, acesso a crédito, obrigações fiscais e oportunidades de crescimento do empreendimento.
O evento faz parte das ações do Ecossistema de Inovação e da Cidade Empreendedora, com apoio da Prodesenvolve, Semadesc e Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. A inscrição é gratuita e os participantes receberão orientações para facilitar o registro e a gestão de suas atividades como MEI.
