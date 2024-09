Aquidauana recebe pela primeira vez movimento Barras no Parque

O primeiro Movimento Barras no Parque, em Aquidauana, em prol da campanha Setembro Amarelo, ocorreu no sábado (21), em Aquidauana, no Parque da Lagoa Comprida.

Barras de Access é uma ferramenta terapêutica utilizada para a melhora de diversas condições, cada sessão dura em torno de uma hora a uma hora e meia e não necessita de um ambiente específico.

Através de suaves toques na cabeça, as ondas cerebrais desaceleram gerando sensação de relaxamento e facilitando o cérebro do paciente a encontrar soluções para questões físicas, psíquicas e emocionais.

Durante este tempo, é natural que o paciente entre em um profundo estado de tranquilidade e relaxamento, o que pode fazer com que ele até adormeça, mas também pode ser realizada enquanto assiste TV.

O Movimento Barras no Parque, que ocorreu pela primeira vez na cidade de Aquidauana, já é consolidado no país inteiro através do Access Consciousness Brasil.

Em Aquidauana, o evento seguiu o modelo proposto pelos criadores, de ser uma ação voluntária das praticantes e a doação da ‘degustação’ ser gratuita e pode variar entre 20 a 30 minutos.

Este evento teve apoio da Secretaria de Meio Ambiente, de Aquidauana, com boa aceitação do público do Parque da Lagoa Comprida, que experimentou a técnica por 2h, despertou a curiosidade dos frequentadores habituais e visitantes que estavam no local, naquele momento.

Estiveram presentes 3 terapeutas da cidade que atendem com a técnica: Greice Felliciano, Kelly De Aquino e Érica Moya.

As terapeutas relataram extrema satisfação em trazer a técnica para cidade e surpresa com a concentração de pessoas e a boa aceitação do público do parque que se apresentou de diversas faixas etárias.

A campanha Setembro Amarelo promove a importância da procura de ajuda quando se encontra em situações mentais e emocionais sensíveis que levam ou podem levar a depressão.

O encontro promoveu acolhimento do público, divulgação da técnica com a oportunidade da experiência da sessão.

O evento também será realizado na próxima semana, dia 29 (domingo), no Parque dos Ipês, em Anastácio.

BARRAS DE ACCESS

A terapia Barras de Access é uma técnica energética que visa liberar bloqueios emocionais, mentais e físicos através de toques suaves em 32 pontos específicos na cabeça. Cada um desses pontos, ou "barras", corresponde a diferentes aspectos da vida, como dinheiro, criatividade, controle, cura, corpo e envelhecimento. A ideia central é que esses pontos armazenam pensamentos, crenças e emoções limitantes que acumulamos ao longo da vida, e ao ativá-los, cria-se uma "limpeza", permitindo uma sensação de liberdade e alívio.

A técnica foi criada por Gary Douglas na década de 1990, nos Estados Unidos, como parte de um conjunto maior de ferramentas chamado Access Consciousness, voltado para promover expansão da consciência e facilitar o autoconhecimento.

O objetivo principal das Barras de Access é desbloquear padrões negativos, criando mais espaço mental e emocional para novas possibilidades. É uma forma de permitir que a pessoa deixe de operar em "piloto automático", eliminando condicionamentos que limitam suas escolhas e experiências de vida.