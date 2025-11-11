Aquidauana recebe R$ 1 milhão em recursos federais para a saúde

Divulgação/ Prefeitura de Aquidauana

O município de Aquidauana foi contemplado com R$ 1 milhão em recursos federais destinados à área da saúde, resultado da articulação do senador Nelsinho Trad (PSD/MS) junto ao Governo Federal.



O anúncio foi feito neste fim de semana, após reunião realizada em Brasília, na semana passada, com a presença do prefeito Mauro do Atlântico, da primeira-dama Vera Lúcia, do presidente da Câmara Municipal, Everton Romero, e dos vereadores Valter Neves, Genivaldo Montana, Ana Saravy, Fred Frank, Juraci de Jesus, Marquinhos Taxista, Nilson Pontim, Reinaldo Kastanha, Renato Bossay e Sargento Cruz.



O repasse faz parte de um conjunto de R$ 11,4 milhões destinados pelo senador a 16 municípios de Mato Grosso do Sul e ao Governo do Estado, com foco em investimentos nas áreas de saúde e agricultura.



De acordo com o senador Nelsinho Trad, o objetivo é garantir que os recursos públicos atendam as demandas prioritárias.



“Nosso objetivo é assegurar que o recurso chegue na ponta, melhorando o atendimento de saúde e fortalecendo a produção no campo. É assim que construímos um Estado mais justo e com mais oportunidades”, declarou.



Os valores repassados a Aquidauana serão aplicados no custeio hospitalar e das Estratégias de Saúde da Família (ESFs), além de subsidiar a ampliação de atendimentos na zona rural.



O prefeito Mauro do Atlântico destacou que o investimento será direcionado ao fortalecimento da rede municipal de saúde.



“Esse recurso representa mais qualidade no atendimento e mais estrutura para cuidar das pessoas. Agradecemos ao senador Nelsinho Trad pela parceria e pelo olhar atento às demandas de Aquidauana. É com união e trabalho que conquistamos avanços como este”, afirmou.



O presidente da Câmara Municipal, Everton Romero, também agradeceu o apoio e ressaltou a relação histórica da família Trad com o município.



“Aquidauana tem um significado especial para o senador Nelsinho Trad, pois aqui nasceu seu pai, o saudoso deputado Nelson Trad. Essa ligação se reflete em ações concretas e em resultados que beneficiam a nossa gente”, pontuou.



Durante o anúncio, o senador lembrou a homenagem recebida pela Câmara Municipal, quando foi agraciado com o Título de Cidadão Aquidauanense.



“Essa é uma honra que guardo com carinho. Reforço meu compromisso com a cidade e com todo o Mato Grosso do Sul”, afirmou Nelsinho Trad.



Segundo o prefeito Mauro do Atlântico, o parlamentar também recebeu novas solicitações oficiais, comprometendo-se a intermediar junto aos ministérios a liberação de recursos para obras de pavimentação e infraestrutura urbana, além de emendas para a construção da Policlínica Municipal, projetos de saneamento básico e equipamentos agrícolas voltados a pequenos produtores da zona rural.

