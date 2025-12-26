Aquidauana recebe serviços de limpeza e manutenção em diversos pontos

Divulgação/ Prefeitura de Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Rurais (Semsur), está realizando nesta semana ações de manutenção e prevenção em diferentes regiões do município. Os trabalhos envolvem limpeza, retirada de materiais inservíveis e manutenção de estradas urbanas e rurais.



Em parceria com a Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), foi feito o corte de uma árvore seca na rodovia MS-450, nas proximidades do Clube do Laço. A árvore apresentava risco de queda sobre a via. A Agesul executou o corte, enquanto a equipe da Semsur realizou a limpeza do local para liberação da rodovia.



No distrito de Piraputanga, além da retirada de materiais inservíveis, a Semsur realizou serviços de recuperação de estradas vicinais, com intervenções para melhorar as condições de tráfego.



No distrito de Camisão, os trabalhos incluíram a retirada de inservíveis e a manutenção da estrada de acesso à região do Paxixi, especialmente no trecho sem pavimentação. Também foram executados serviços contínuos de manutenção em estradas vicinais utilizadas por moradores e produtores rurais.



Na Aldeia Limão Verde, as equipes realizaram o patrolamento das estradas vicinais, com aplicação de aterro em pontos críticos e manutenção das cabeceiras de pontes, visando garantir condições de acesso à comunidade.



As ações fazem parte das atividades de rotina da Administração Municipal voltadas à manutenção da infraestrutura urbana e rural do município.

