Acessibilidade

26 de Dezembro de 2025 • 14:23

Buscar

Últimas notícias
X
Obras

Aquidauana recebe serviços de limpeza e manutenção em diversos pontos

As ações fazem parte das atividades de rotina da Administração Municipal voltadas à manutenção da infraestrutura urbana e rural do município

Da redação

Publicado em 26/12/2025 às 10:21

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Divulgação/ Prefeitura de Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Rurais (Semsur), está realizando nesta semana ações de manutenção e prevenção em diferentes regiões do município. Os trabalhos envolvem limpeza, retirada de materiais inservíveis e manutenção de estradas urbanas e rurais.

Em parceria com a Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), foi feito o corte de uma árvore seca na rodovia MS-450, nas proximidades do Clube do Laço. A árvore apresentava risco de queda sobre a via. A Agesul executou o corte, enquanto a equipe da Semsur realizou a limpeza do local para liberação da rodovia.

No distrito de Piraputanga, além da retirada de materiais inservíveis, a Semsur realizou serviços de recuperação de estradas vicinais, com intervenções para melhorar as condições de tráfego.

No distrito de Camisão, os trabalhos incluíram a retirada de inservíveis e a manutenção da estrada de acesso à região do Paxixi, especialmente no trecho sem pavimentação. Também foram executados serviços contínuos de manutenção em estradas vicinais utilizadas por moradores e produtores rurais.

Na Aldeia Limão Verde, as equipes realizaram o patrolamento das estradas vicinais, com aplicação de aterro em pontos críticos e manutenção das cabeceiras de pontes, visando garantir condições de acesso à comunidade.

As ações fazem parte das atividades de rotina da Administração Municipal voltadas à manutenção da infraestrutura urbana e rural do município.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Leia Também

• Casa é arrombada e televisão furtada no bairro da Serraria em Aquidauana

• Final do 76º Campeonato Amador de Aquidauana acontece neste sábado

• Sexta-feira terá calor e chance de chuva em Aquidauana

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Aquidauana

Paróquia de Aquidauana realiza duas missas de Natal nesta noite

Aquidauana

GETAM recolhe 9 motos durante operação de Natal em Aquidauana

Aquidauana

Bicicleta furtada em supermercado é recuperada horas depois em Aquidauana

Vítima estava realizando compras em estabelecimento e percebeu o furto

Clima

Natal será de calor e possibilidade de chuva em Aquidauana

Publicidade

Luto

Aquidauana se despede do engenheiro civil Ibrahim Suleiman

ÚLTIMAS

Geral

Receitas criativas ajudam a transformar restos do Natal em novos pratos

Se você não sabe o que fazer com o que sobrou da sua Ceia Natalina, veja nossas dicas

Geral

Qual país mais ama o Natal? Conheça o campeão da celebração

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo