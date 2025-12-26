Aquidauana recebe serviços de limpeza e manutenção em diversos pontos

As ações fazem parte das atividades de rotina da Administração Municipal voltadas à manutenção da infraestrutura urbana e rural do município
Divulgação/ Prefeitura de Aquidauana
A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Rurais (Semsur), está realizando nesta semana ações de manutenção e prevenção em diferentes regiões do município. Os trabalhos envolvem limpeza, retirada de materiais inservíveis e manutenção de estradas urbanas e rurais.
Em parceria com a Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), foi feito o corte de uma árvore seca na rodovia MS-450, nas proximidades do Clube do Laço. A árvore apresentava risco de queda sobre a via. A Agesul executou o corte, enquanto a equipe da Semsur realizou a limpeza do local para liberação da rodovia.
No distrito de Piraputanga, além da retirada de materiais inservíveis, a Semsur realizou serviços de recuperação de estradas vicinais, com intervenções para melhorar as condições de tráfego.
No distrito de Camisão, os trabalhos incluíram a retirada de inservíveis e a manutenção da estrada de acesso à região do Paxixi, especialmente no trecho sem pavimentação. Também foram executados serviços contínuos de manutenção em estradas vicinais utilizadas por moradores e produtores rurais.
Na Aldeia Limão Verde, as equipes realizaram o patrolamento das estradas vicinais, com aplicação de aterro em pontos críticos e manutenção das cabeceiras de pontes, visando garantir condições de acesso à comunidade.
As ações fazem parte das atividades de rotina da Administração Municipal voltadas à manutenção da infraestrutura urbana e rural do município.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Aquidauana
Vítima estava realizando compras em estabelecimento e percebeu o furto
Geral
Se você não sabe o que fazer com o que sobrou da sua Ceia Natalina, veja nossas dicas
Geral
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS