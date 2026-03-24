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Aquidauana recebe trÃªs nebulizadores para aÃ§Ãµes contra arboviroses

Os equipamentos foram cedidos pela Secretaria de Estado de SaÃºde e estÃ£o disponÃ­veis para a Coordenadoria Municipal de Controle de Vetores

Da redaÃ§Ã£o

Publicado em 24/03/2026 Ã s 09:24

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DivulgaÃ§Ã£o/ Prefeitura de Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria de Saúde e Saneamento, recebeu três equipamentos nebulizadores para utilização nas ações de combate às arboviroses no município.

Os equipamentos foram cedidos pela Secretaria de Estado de Saúde e estão disponíveis para a Coordenadoria Municipal de Controle de Vetores, que atua no bloqueio químico em áreas com casos notificados.

As ações são voltadas ao controle do mosquito Aedes aegypti, transmissor de doenças como dengue, zika e chikungunya.

Segundo a Coordenadoria de Controle de Vetores, os equipamentos passam a integrar as atividades de campo realizadas pelas equipes, ampliando a capacidade de atendimento nas regiões com registro de casos.

A Secretaria de Saúde orienta que a população colabore com as ações, permitindo o acesso de agentes e eliminando recipientes que possam acumular água.

Em caso de dúvidas, os moradores podem entrar em contato com a Coordenadoria de Controle de Vetores pelo telefone (67) 3240-1400, ramal 1579, de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e das 13h às 17h.

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