09 de Dezembro de 2025 • 19:32

Aquidauana recebe troféu 5 estrelas em prêmio estadual de segurança no trânsito

Nesta segunda-feira, dia 9, o prefeito Mauro do Atlântico recebeu a equipe do Demutran no gabinete para celebrar a conquista

Da redação

Publicado em 09/12/2025 às 14:13

A educação para o trânsito é fundamental para salvar vidas e formar cidadãos mais conscientes", destacou o prefeito / Divulgação/Prefeitura de Aquidauana

Aquidauana foi uma das cidades homenageadas no XIII Prêmio Cetran de Educação e Segurança no Trânsito – Ranking Cetran/MS 2025, realizado na última sexta-feira, dia 5, em Campo Grande. O município recebeu o Troféu 5 Estrelas, maior reconhecimento concedido pelo Conselho Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Cetran/MS) às cidades que se destacam na promoção de políticas públicas voltadas à educação e segurança viária.

A premiação celebra o trabalho desenvolvido ao longo de 2025 pelo Departamento Municipal de Trânsito (Demutran) de Aquidauana, que realizou uma série de ações educativas, como palestras em escolas, campanhas de volta às aulas, blitz educativas com participação de crianças e adolescentes de projetos sociais e o Simulado de Atendimento a Múltiplas Vítimas, envolvendo equipes de saúde e segurança.

Na cerimônia, o município foi representado pelo diretor-executivo do Demutran, Flávio Gomes Filho, pela assistente administrativa Cristiane da Silva e pelo coordenador de Educação para o Trânsito, Júlio Cesar de Oliveira Faria. Em discurso, Flávio destacou o esforço coletivo. “Esse prêmio é resultado de um trabalho coletivo do Demutran e das pastas da Prefeitura de Aquidauana. Agradecemos ao Cetran e ao Detran/MS pela parceria constante”, afirmou.

Nesta segunda-feira (9), o prefeito Mauro do Atlântico recebeu a equipe do Demutran no gabinete para celebrar a conquista. “Esse reconhecimento mostra que estamos no caminho certo. A educação para o trânsito é fundamental para salvar vidas e formar cidadãos mais conscientes”, destacou o prefeito.

A presidente do Cetran/MS, Regina Duarte, e o vice-governador José Carlos Barbosa ressaltaram durante o evento que o sucesso das ações é fruto da parceria entre municípios, Cetran e Detran. Mato Grosso do Sul é o único estado do país com 100% dos municípios integrados ao Sistema Nacional de Trânsito (SNT).

Além do troféu municipal, foram homenageados com a Comenda Cetran/MS 2025 o diretor-presidente do Detran/MS, Rudel Trindade Júnior, e o diretor-executivo, João César Mattogrosso, em reconhecimento à atuação na gestão estadual do trânsito.

O Troféu Ranking Cetran/MS 2025, entregue pela primeira vez este ano, simboliza a dedicação dos profissionais do trânsito e tem como elemento central uma estrela dourada que representa a prioridade máxima: a preservação da vida.

