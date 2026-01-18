Aquidauana recebe turistas do Sul em roteiro cultural e pantaneiro

Alexsander Arguelho

Aquidauana viveu, nesta quarta-feira, uma manhã especial com a chegada de um grupo de 37 turistas vindos dos estados do Paraná e de Santa Catarina, que incluíram o município em seu roteiro pelo Mato Grosso do Sul. Logo às 6h, ainda com o dia amanhecendo, os visitantes foram recepcionados para um café da manhã que marcou o início de uma programação cuidadosamente pensada para apresentar a identidade, a cultura e alguns dos atrativos locais.

O grupo participou de um city tour pelos principais pontos turísticos de Aquidauana, conhecendo espaços que revelam a história, o cotidiano e as paisagens urbanas que dialogam diretamente com o bioma pantaneiro. Entre relatos, fotografias e olhares curiosos, os turistas puderam vivenciar a cidade para além da passagem rápida, percebendo sua importância como porta de entrada para o Pantanal Sul-mato-grossense.

A recepção e condução ficaram a cargo dos turismólogos e condutores culturais locais Alexsander Arguelo e Greice Feliciano, que apresentaram o município de forma contextualizada, valorizando a memória, a cultura regional e o protagonismo local no desenvolvimento do turismo.

Após o city tour, o grupo almoçou e deu oportunidade de trocar impressões e a temperatura foi o tema predominante, pois se impressionaram com o calor. Após o almoço prosseguiram viagem na rota Pantanal-Serra da Bodoquena.

A visita reforça Aquidauana como um destino estratégico nos roteiros integrados da região, destacando o potencial do turismo cultural e de experiência como ferramentas de valorização do território e de fortalecimento da economia local. Mais do que uma parada, a passagem dos turistas do Sul pelo município foi um convite à descoberta das histórias, sabores e paisagens que fazem de Aquidauana um destino singular no Portal do Pantanal.