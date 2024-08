Aquidauana recebe veículos e equipamentos em comemoração de aniversário

Veículos entregues / Ronald Regis - O Pantaneiro

A prefeitura de Aquidauana realizou, na manhã de hoje, 13, a entrega de novos veículos e equipamentos para diversas secretarias municipais, em comemoração aos 132 anos da Cidade.

Entre os itens entregues, destacam-se três caminhões basculantes, adquiridos pela Secretaria de Produção, com um investimento de R$ 1,6 milhão. A compra foi possível devido à combinação de recursos próprios da prefeitura, uma emenda parlamentar da ex-deputada federal Rose Modesto e o apoio do deputado federal Vander Loubet.

Além disso, foram entregues uma caminhonete para a Saúde do Trabalhador, uma van para o CAPS, uma caminhonete destinada ao programa Bolsa Família da Secretaria de Assistência Social, e um Fiat Toro para a Secretaria de Administração, todos adquiridos com recursos próprios.

A Secretaria de Produção também foi beneficiada com novas roçadeiras hidráulicas, que irão auxiliar nas atividades rurais do município.

O Prefeito Odilon Ribeiro, junto com o diretor-presidente do Detran-MS, Rudel Trindade Junior, entregou ainda um guincho para o Departamento de Trânsito da Prefeitura, além de uma caminhonete para a fiscalização e apoio do Detran de Aquidauana.

Rudel Trindade Junior destaca importância da segurança viária em Aquidauana - Ryan Santos / Jornal O Pantaneiro

Ainda na cerimônia, foram entregues novos fardamentos, coletes balísticos e materiais de sinalização, fortalecendo a segurança viária local.

Emocionado e agradecido, o Prefeito Odilon Ribeiro destacou o esforço coletivo para melhorar a prestação de serviços na cidade.

"Foi um trabalho árduo da nossa equipe para entregar e melhorar muito a prestação de serviços. Parabéns Aquidauana, oito veículos novos entregues, mais três roçadeiras. Estou muito satisfeito com o trabalho da equipe", afirmou.

Aquidauana celebra 132 anos com reforço na frota municipal - Ryan Santos / Jornal O Pantaneiro

Rudel Trindade Junior, natural de Aquidauana, enfatizou a importância da segurança viária na região, especialmente devido à proximidade com a fronteira.

"A segurança viária dessa região é extremamente importante, não só em questão de trânsito, mas também de segurança. O que estamos fazendo hoje é equipando Aquidauana e Anastácio com uma brigada, vamos dizer assim, de agentes de trânsito totalmente equipada e preparada", declarou.

Trindade também ressaltou a responsabilidade de retribuir à cidade onde cresceu e teceu diversos elogios a gestão do prefeito Odilon.

"Cidade linda, cidade estruturada. O prefeito Odilon fez uma administração de excelência, está entregando Aquidauana em outro patamar".

"Estamos Equipando Aquidauana com uma brigada de agentes de trânsito", Afirma Rudel Trindade - Ryan Santos/Jornal O Pantaneiro

O diretor de trânsito, Flávio Gomes, destacou o impacto positivo dos novos equipamentos.

"Esses novos veículos e equipamentos vão trazer grandes benefícios, porque muitas vezes as atividades dos agentes da Polícia Militar eram prejudicadas pela falta de estrutura para recolher veículos irregulares. Agora, com essa nova estrutura, poderemos atuar de forma mais eficaz na fiscalização", explicou.

Ele reforçou que a prioridade será a orientação, mas com uma atuação mais firme na remoção de veículos irregulares.











Veja as fotos: