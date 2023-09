Aquidauana recebe visita técnica da Secretaria de Estado de Saúde

A equipe gestora da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento (SESAU) recebeu ontem, 14, a visita técnica das Coordenadoras Estaduais das Doenças Crônicas da Secretaria de Estado de Saúde de MS.

De acordo com a secretária da SESAU, Patrícia Panachuki, o objetivo da visita foi aprimorar a Linha de Cuidado dos Pacientes Crônicos, especificamente, para implantar o Fluxograma de Atendimento aos Pacientes Renais Crônicos.

Além disso, a equipe da SES-MS realizou a visita técnica ao setor de hemodiálise do Hospital Regional de Aquidauana para discussão sobre o processo de trabalho e verificação de uma possível ampliação do setor.

Estiveram presentes na visita técnica as coordenadoras estaduais Michele, Andreia e Ariele, além da Coordenadora Municipal do Hiperdia - Milena Vasconcelos, coordenadora do Planejamento - Clery Arcas, médica nefrologista Drª. Carmen Mequi, a diretora do Hospital Regional - Cláudia Nascimento, o coordenador da Atenção Especializada - Felipe Cabreira e a assessora do Gabinete de Saúde, Enfª Naína Rivero.