Aquidauana recebe visita técnica do Hospital Albert Einstein

A ação fez parte do encerramento de mais um ciclo do projeto na região e teve como objetivo conhecer de perto os resultados alcançados em Aquidauana / Divulgação/Prefeitura de Aquidauana

O município de Aquidauana vem ganhando destaque na melhoria dos serviços de saúde na região do Baixo Pantanal, refletindo os avanços conquistados com o projeto PROADI PlanificaSUS. Como parte desse trabalho, a Secretaria de Estado de Saúde (SES), em parceria com o Hospital Israelita Albert Einstein, o Ministério da Saúde e a Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, realizou, no dia 15 de abril, uma visita técnica ao município.

A visita contou com a presença da secretária de Saúde e Saneamento de Aquidauana, Sandra Calonga; de Rafael Ornelas, diretor de Atenção Primária e Redes do Hospital Israelita Albert Einstein; Letícia Mota, representante do Ministério da Saúde (SAPS); Ana Alice, coordenadora de projetos; Aline Rossi, analista de práticas assistenciais; Dorival Junior, especialista de projetos; Shyrlei Dias, consultora de serviços; e Pryscylla Fideles, consultora de gestão — todos vinculados ao Einstein.

Também participaram Karine Cavalcante da Costa, superintendente de Atenção Primária à Saúde da SES-MS, e Carolina Andréa Palácios, gerente de Atenção Psicossocial.

A ação fez parte do encerramento de mais um ciclo do projeto na região e teve como objetivo conhecer de perto os resultados alcançados em Aquidauana, especialmente nas áreas de saúde mental e materno-infantil. Durante a visita, os participantes puderam acompanhar o funcionamento dos serviços e conversar com as equipes, entendendo como o trabalho vem sendo realizado no dia a dia e os avanços já conquistados.

“Estivemos acompanhando uma visita que mostrou, na prática, como a Atenção Primária consegue acolher e acompanhar pessoas com necessidades em saúde mental de forma mais próxima e humana. Também foi possível perceber resultados importantes, como a redução de suicídios e o fortalecimento da rede de cuidado”, destacou Karine Cavalcante da Costa, superintendente de Atenção Primária à Saúde da SES-MS.

Além disso, ficou evidente a organização do trabalho das equipes, a integração entre os serviços e o cuidado contínuo com a população.

“A visita deixou claro o compromisso das equipes e os resultados que já vêm sendo alcançados. A parceria com o Ministério da Saúde e o Einstein tem gerado avanços importantes, e seguimos trabalhando para melhorar ainda mais o cuidado oferecido à população”, afirmou Pryscylla Fideles, consultora de gestão do Einstein.

Os resultados mostram que investir na organização dos serviços e no trabalho em equipe faz diferença na vida das pessoas, garantindo um atendimento mais eficiente, próximo e humanizado. A parceria entre as instituições reforça o compromisso com a melhoria contínua da saúde pública no município e na região do Baixo Pantanal.

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