Aquidauana recebeu centenas de karatecas no Campeonato Estadual

Ao longo de sábado (20), o Ginásio Poliesportivo de Aquidauana ficou lotado de familias, torcedores e centenas de karatecas de Mato Grosso do Sul, vindos de diferentes cidades do Estado, para disputar a primeira etapa do Campeonato Estadual de Karatê.

A realização do Campeonato foi da Federação de Karatê de Mato Grosso do Sul (FKMS) e teve o apoio da Prefeitura de Aquidauana, por meio da Fundação de Esportes do Município (FEMA) e, também, suporte dos profissionais de saúde da Equipe Multidisciplinar da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento e do SAMU.

Dentre os 440 karatecas, 65 foram de Aquidauana. Nos tatames montados na quadra do Ginásio, era possível ver desde crianças de três anos até mais experientes demonstrando concentração, agilidade e técnicas nos golpes, uma emoção que o Karatê proporciona e que agitou a torcida nas arquibancadas.

O evento contou com inúmeros senseis de renome, que integram o quadro de arbitragem nacional da Confederação Brasileira de Karatê e outros da Federação Pan Americana.

Também participou do evento, o vice-campeão brasileiro de Karatê, o aquidauanense Juan Pellicioni, o qual fez o juramento do atleta, abrindo a competição.

O prefeito Odilon Ribeiro, acompanhado dos secretários municipais Ernandes Peixoto (Finanças) e Wellington Moresco (FEMA) e do vereador Clériton Alvarenga, participou da solenidade de abertura e ao fazer uso da palavra destacou: “agradeço a Federação de Karatê de MS por terem escolhido Aquidauana para sediar um evento deste porte. Quero desejar boas-vindas a todos os atletas e familiares. Um bom campeonato a todos!”.

Ainda em sua fala, o prefeito Odilon parabenizou as equipes aquidauanenses, academia Ken Zen Kan e Projeto Avivad, as quais representaram Aquidauana na disputa.

“Parabéns Bruna Karuzo pela semente do Karatê plantada em nosso município, cultivada pelo Ednelson e por todos esses alunos aquidauanenses que aqui estão participando”, destacou o prefeito Odilon.

A karateca Bruna Karuzo, vislumbrada com a quantidade de participantes no evento lembrou: “reunimos aqui 21 delegações, é a primeira vez que isso acontece em Aquidauana. Estou, desde 2006, envolvida nessa modalidade esportiva e nunca tivemos tanto apoio quanto estamos tendo agora. Uma importância enorme para o município sediar esta seletiva e, principalmente, para nós atletas, pois temos karatecas já despontando a nível nacional. Quero agradecer ao prefeito Odilon pelo reconhecimento, ao apoio e incentivo ao esporte, isso nos deixa muito feliz!”.

As categorias disputadas foram: kata (demonstração) e kumite (lutas) masculino e feminino.

A Federação de Karatê de Mato Grosso do Sul em breve divulgará os resultados das categorias disputadas no campeonato em Aquidauana.



*As informações são da Prefeitura Municipal de Aquidauana