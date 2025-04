Aquidauana recolhe 14 toneladas de pneus em ação contra o Aedes aegypti

Divulgação/ Prefeitura de Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e da equipe de Controle de Vetores, intensificou as ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da Dengue, Zika Vírus e Chikungunya. Uma das iniciativas de maior impacto aconteceu na última sexta-feira (4), com o recolhimento de 14 toneladas de pneus inservíveis armazenados no Ecoponto do município.



Segundo o coordenador municipal de Controle de Vetores, Sebastião Marques, os pneus representam um dos principais criadouros do mosquito. “O mosquito prefere os pneus porque são locais escuros e protegidos da luz. Isso facilita que ele deposite os ovos, o que pode causar a proliferação e até infestações na cidade”, alertou.



Com diversas borracharias em funcionamento no município, o descarte correto desse tipo de material é essencial. Os comerciantes que trabalham com pneus são orientados a encaminhar os resíduos até o Ecoponto da Prefeitura, evitando que fiquem abandonados em calçadas e terrenos, acumulando água e favorecendo a reprodução do vetor.



O Ecoponto de Aquidauana está localizado na Rua Estevão Alves Corrêa, nº 1435, no bairro Alto (antiga Casa dos Bons Serviços). Para mais informações ou orientações sobre o descarte, a população pode entrar em contato pelo telefone (67) 3240-1400, ramal 1579.



Além de contribuir no combate ao Aedes aegypti, o descarte adequado dos pneus também protege o meio ambiente. Pneus levados à decomposição natural podem demorar até 600 anos para se desfazer e, quando queimados, liberam gases altamente tóxicos. Por isso, a conscientização e o envolvimento da comunidade são fundamentais para garantir a saúde pública e a preservação ambiental.

