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Aquidauana reforça atendimento de reabilitação com novos equipamentos

Materiais serão utilizados pelas equipes multidisciplinares; ação amplia recursos disponíveis na rede municipal

Redação O Pantaneiro

Publicado em 02/09/2026 às 14:12

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Materiais destinados às ações de reabilitação, acessibilidade e promoção da saúde foram entregues nesta terça-feira / Divulgação Agecom/Gabriela Bernardes

A rede municipal de saúde aquidauanense recebeu novos materiais e equipamentos destinados às ações de reabilitação, acessibilidade e promoção da saúde. A iniciativa foi realizada pela Prefeitura de Aquidauana, por meio da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento), na manhã desta terça-feira (01), no Polo da Equipe Multidisciplinar.

Os itens vão ampliar os recursos disponíveis para o trabalho das equipes multidisciplinares e também beneficiar diretamente usuários que necessitam de equipamentos para banho e locomoção.

Entre os materiais destinados às atividades estão 20 bastões de madeira com peso, 10 meias-bolas Bosu antiestrondo, 30 bolas de pilates de 75 centímetros, seis pares de caneleiras de dois quilos, seis pares de caneleiras de três quilos, seis pares de caneleiras/tornozeleiras de meio quilo, seis pares de tornozeleiras de um quilo, 100 colchonetes de academia, 10 coletes flutuantes, 30 faixas elásticas para exercícios, 10 hidrosteps, 10 kits de halter de um quilo com caneleira de um quilo e três tigelas tibetanas.

Aquidauana reforça atendimento de reabilitação com novos equipamentos2

Os materiais passam a integrar a estrutura utilizada pelos profissionais nas atividades com os usuários, ampliando as possibilidades de exercícios e atendimentos voltados à mobilidade, reabilitação, atividade física e promoção da saúde.

Aquidauana reforça atendimento de reabilitação com novos equipamentos3

Além desses itens, também foram disponibilizados equipamentos de banho e locomoção, destinados exclusivamente às pessoas atendidas pela rede que apresentam necessidade desses recursos. A relação inclui cadeiras de banho, cadeiras de rodas e bengalas.

Segundo a Prefeitura de Aquidauana, esses equipamentos têm como finalidade proporcionar mais segurança e autonomia aos usuários, além de ampliar as condições de acessibilidade durante as atividades do dia a dia.

Aquidauana reforça atendimento de reabilitação com novos equipamentos7

Parceria garante equipamentos gratuitos

A iniciativa é resultado de uma parceria da Administração Municipal com o CER/Apae (Centro Especializado em Reabilitação da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais), por meio do Programa Viver Sem Limites, do Ministério da Saúde, em convênio com o Governo do Estado.

Participaram da entrega o prefeito Mauro do Atlântico (PSDB), a secretária municipal de Saúde e Saneamento, Sandra Calonga, profissionais da rede municipal de saúde e outros envolvidos na ação.

Aquidauana reforça atendimento de reabilitação com novos equipamentos5

O prefeito destacou que a ampliação dos recursos disponíveis na rede faz parte do trabalho voltado à melhoria do atendimento oferecido à população.

“Estamos trabalhando para que a população tenha acesso não apenas ao atendimento, mas também aos equipamentos e recursos necessários para garantir mais qualidade de vida, autonomia e dignidade. Essa parceria é fundamental para ampliarmos o cuidado com quem mais precisa”, afirmou o prefeito Mauro.

Aquidauana reforça atendimento de reabilitação com novos equipamentos4

A secretária municipal de Saúde e Saneamento, Sandra Calonga, ressaltou que os materiais também representam um reforço para os profissionais que atuam diariamente no atendimento aos usuários.

“Esses equipamentos fazem diferença no dia a dia dos nossos usuários e profissionais. Nosso objetivo é fortalecer cada vez mais a rede de atenção, garantindo acessibilidade, cuidado e um atendimento humanizado para a população de Aquidauana”, destacou Sandra.

Aquidauana reforça atendimento de reabilitação com novos equipamentos6

O Programa Viver Sem Limites possibilita o fornecimento gratuito dos equipamentos à comunidade, por meio da Sesau, de acordo com a necessidade apresentada por cada usuário.

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