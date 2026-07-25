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Saúde

Aquidauana reforça combate à tuberculose com capacitação

Treinamento reuniu equipes da rede municipal, hospitais e Sesai para aprimorar diagnóstico, tratamento e prevenção da doença

Redação O Pantaneiro

Publicado em 25/07/2026 às 09:00

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Palestras foram ministradas pela enfermeira Adriana Lanza e pela médica Daniela Vieira / Divulgação/Agecom

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento), promoveu uma capacitação voltada ao manejo clínico da tuberculose. A atividade, concluída nesta semana, reuniu profissionais da rede municipal de saúde para atualizar conhecimentos e fortalecer as ações de diagnóstico, tratamento e prevenção da doença.

A capacitação contou com a participação de médicos, enfermeiros, agentes comunitários de saúde, profissionais de hospitais e representantes da Sesai (Secretaria Especial de Saúde Indígena), incentivando a integração entre os diferentes serviços que atuam no atendimento à população.

Aquidauana reforça combate à tuberculose com capacitação2

As palestras foram ministradas pela enfermeira Adriana Lanza e pela médica Daniela Vieira, que abordaram temas como a identificação precoce de casos suspeitos, solicitação de exames, início oportuno do tratamento, acompanhamento da adesão dos pacientes, monitoramento de possíveis efeitos adversos dos medicamentos e medidas de prevenção e controle da tuberculose.

Aquidauana reforça combate à tuberculose com capacitação5

Durante a capacitação, também foi ressaltada a importância da atualização permanente dos profissionais para ampliar as ações de educação em saúde, reduzir o abandono do tratamento, prevenir o surgimento de casos resistentes aos medicamentos e melhorar os resultados no atendimento aos pacientes.

Aquidauana reforça combate à tuberculose com capacitação4

Segundo a administração municipal, iniciativas como a capacitação contribuem para qualificar os serviços prestados à população e fortalecer o enfrentamento da tuberculose na rede pública de saúde.

*Fotos: Divulgação/Agecom

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