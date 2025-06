Aquidauana reforça compromisso com o meio ambiente durante a Semana alusiva

Ponto turístico de Aquidauana

Segundo o secretário Humberto Torres, o trabalho não se limitará à semana comemorativa. “Nossa proposta é fazer do cuidado ambiental uma política contínua ao longo de toda a gestão do prefeito Mauro do Atlântico”, afirma.

Em alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado em 5 de junho, a Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema), vem promovendo uma série de ações voltadas à preservação ambiental e à conscientização da população. Desde o início da semana, atividades estão sendo realizadas em escolas, aldeias indígenas, distritos e unidades de conservação do município.

O secretário destaca a conexão intrínseca entre meio ambiente e turismo, setores com os quais possui ampla experiência. “Fui secretário de Turismo e acredito que turismo e meio ambiente caminham juntos. Não dá para falar em Pantanal sem lembrar da importância desses dois pilares”, explica Humberto. A cidade, conhecida como o Portal do Pantanal, tem na conservação de seus recursos naturais um dos grandes desafios e também uma grande oportunidade de desenvolvimento sustentável".

Ainda segundo Torres, pra enfrentar essa missão, a equipe da Sema conta com um time técnico multidisciplinar, incluindo engenheiros florestais, ambientais e agrônomos, além de biólogos, geógrafos e turismólogos. “Nossa meta é transformar Aquidauana em referência estadual na área ambiental”, projeta o secretário, que afirma que o trabalho iniciado neste mês ecológico será ampliado e fortalecido nos próximos meses.

Os desafios ambientais no município e na região pantaneira são diversos. O desmatamento sem licença, as queimadas recorrentes, as mudanças climáticas e o descarte irregular de lixo são algumas das principais ameaças à biodiversidade local. Essas ações, além de degradarem o meio ambiente, comprometem a qualidade de vida da população e a sustentabilidade do turismo ecológico na região.

Para enfrentar esses problemas, a gestão municipal tem adotado medidas concretas. Um dos focos atuais é o combate ao descarte irregular de resíduos sólidos. A Sema, em parceria com a Vigilância Sanitária, Secretaria de Obras e Planejamento, iniciou a recuperação de áreas degradadas como o Córrego João Dias e o Parque da Lagoa Comprida. Ações de fiscalização e monitoramento ambiental também foram intensificadas.

Prevfogo

Outro importante avanço está na prevenção e combate às queimadas, com apoio da brigada de incêndio formada por indígenas das aldeias da região, por meio do programa Prevfogo, em parceria com o Ibama. “Essa é uma forma de valorizar o conhecimento tradicional e, ao mesmo tempo, proteger o Pantanal com quem conhece de perto esse ecossistema”, explica Humberto.

No enfrentamento ao desmatamento ilegal, a Sema atua junto ao Imasul, Mapbiomas e Ministério Público por meio do sistema Alerta de Desmatamento. Essa ferramenta utiliza imagens de satélite de alta resolução para detectar e monitorar a perda de vegetação nativa. A tecnologia tem sido essencial para ações mais precisas e eficazes de fiscalização e responsabilização.

Além das ações práticas, a educação ambiental é um dos pilares do trabalho da secretaria. Atividades em escolas e projetos sociais têm o objetivo de formar uma nova geração mais consciente sobre a importância da preservação dos recursos naturais. O Parque da Lagoa Comprida, por exemplo, é utilizado para trilhas, aulas ao ar livre, atividades recreativas e produção de mudas nativas, que são utilizadas tanto na arborização urbana quanto na recuperação de áreas degradadas.

Para o secretário, é essencial que a população esteja envolvida no processo de transformação ambiental. “Preservar o meio ambiente é uma missão coletiva. As políticas públicas precisam caminhar junto com a conscientização e participação da sociedade”, reforça. Ele finaliza com um convite: “Não deixemos o meio ambiente ser lembrado apenas em uma semana. Que ele esteja presente em nossas atitudes todos os dias.”

