Aquidauana reforça parceria com Sebrae para inclusão produtiva

Gabriela Bernardes / AGECOM

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, realizou nesta segunda-feira (22) uma reunião com representantes do Sebrae/MS para apresentação das ações do eixo socioprodutivo do programa Cidade Empreendedora. O encontro ocorreu no auditório da Secretaria de Educação (SEMED) e reuniu servidores públicos, autoridades municipais e equipe técnica do Sebrae.

A apresentação foi conduzida por Thainara Durso, analista técnica do Sebrae/MS, e Andréa Gregório, consultora do eixo de inclusão socioprodutiva do programa. As especialistas destacaram estratégias voltadas à geração de trabalho e renda por meio do empreendedorismo, com foco em públicos em situação de vulnerabilidade social.