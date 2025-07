Aquidauana reforça pedido por pavimentação da MS-345

Chico Ribeiro (Governo MS)

Na manhã desta terça-feira (2), o prefeito de Aquidauana, Mauro do Atlântico, esteve na Governadoria em Campo Grande para reforçar junto ao Governo do Estado a importância da pavimentação da rodovia MS-345, que liga o município às aldeias da região do Limão Verde e ao Distrito de Cipolândia.

Durante o encontro, os secretários informaram que o governador Eduardo Riedel já autorizou a abertura de licitação para contratar a empresa responsável pela elaboração do projeto de engenharia da obra.

Para o prefeito Mauro, a pavimentação da rodovia é uma demanda urgente. “Essa obra representa dignidade, desenvolvimento e mais qualidade de vida para as comunidades indígenas e os moradores da região. Além disso, vai facilitar o escoamento da produção agrícola e pecuária, fortalecendo a economia local”, destacou.

Ao final da reunião, o prefeito agradeceu a atenção do Governo do Estado à pauta e reafirmou a confiança na concretização do projeto. “É um sonho antigo da nossa gente, e seguimos confiantes de que essa conquista está mais próxima de se tornar realidade”, concluiu Mauro do Atlântico.

