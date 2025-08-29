Aquidauana reforça rede de proteção no programa "Por Elas"

AGECOM

Representando Aquidauana, participaram o prefeito Mauro do Atlântico e a primeira-dama Vera Lucia, acompanhados da supervisora municipal de Políticas Públicas para as Mulheres, Josilene Rosa, da assessora especial em Empreendedorismo Feminino, Adriana Carla de Araújo Caravassilakis, da psicóloga do CRAM, Letícia Nascimento Panachuki, da presidente da Associação de Moradores do Distrito de Camisão, Rosilania de Oliveira Gonçalves, além de representantes de movimentos sociais do município.

O município de Aquidauana esteve presente no lançamento do programa “Por Elas, Proteção de Todos os Lados”, promovido pelo Governo de Mato Grosso do Sul na última quarta-feira (27), em Campo Grande. O pacote de medidas apresentado tem como objetivo reforçar a rede de enfrentamento à violência contra mulheres, crianças e adolescentes em todo o Estado.

Entre as principais iniciativas anunciadas pelo Governo do Estado estão:

Municipalização do CEAMCA, que passará a funcionar de forma descentralizada em 12 cidades;

Lançamento da plataforma VITÓRIA, ferramenta de inteligência artificial que fornece informações rápidas e seguras a mulheres em situação de violência, disponível pelo número (67) 3348-6657;

Assinatura do Plano de Metas Municipal, que orienta prefeituras a estabelecerem orçamentos e estratégias próprias para fortalecer a rede de proteção.

O evento também incluiu a entrega do Selo Social “Empresa Amiga da Mulher”, parcerias para capacitação profissional em parceria com a Faculdade Insted e a Defensoria Pública, além da criação do Fórum das Gestoras Estaduais de Políticas Públicas para Mulheres e do Observatório da Cidadania, que disponibiliza dados interativos sobre violência.

O governador Eduardo Riedel destacou a prioridade em estruturar e ampliar os atendimentos às vítimas. “Nosso papel é oferecer o mínimo necessário para estruturar e ampliar essa rede de proteção, garantindo espaços adequados para atendimento. Assim, vamos fortalecendo a rede, que não se resume à estrutura física, mas também ao acolhimento e à proteção efetiva”, afirmou.

O prefeito Mauro do Atlântico reforçou o compromisso de Aquidauana com as políticas de proteção. “Essas medidas implementadas pelo Governo do Estado são fundamentais para ajudar a proteger nossas mulheres, crianças e adolescentes. Em Aquidauana, nossa gestão está comprometida em ser parceira ativa nesse processo, fortalecendo cada vez mais a rede de apoio e garantindo que nossas cidadãs tenham segurança, dignidade e voz”, destacou.

A supervisora municipal Josilene Rosa também ressaltou a importância da participação do município. “Fortalecer a rede de proteção é essencial para que as mulheres se sintam amparadas em todos os momentos. Estar presente nesse lançamento mostra que Aquidauana está atenta, atuante e alinhada com as políticas estaduais”, afirmou.

