Aquidauana reforça sinalização de trânsito

A Prefeitura de Aquidauana está promovendo a revitalização da sinalização viária em diversos pontos do município. As equipes do Departamento Municipal de Trânsito (Demutran) estão atuando na pintura de faixas de pedestres, linhas de retenção e demarcações de “pare”, além da substituição de placas de trânsito verticais que estavam danificadas ou desgastadas com o tempo.

De acordo com o município, as ações são essenciais para aumentar a segurança no trânsito e melhorar a organização da mobilidade urbana, beneficiando tanto motoristas quanto pedestres.

O diretor do Demutran, Flávio Gomes Filho, destaca a importância da colaboração da população.

“Pedimos à comunidade que nos ajude a cuidar do que é de todos. Quando alguém danifica uma placa ou apaga uma sinalização, está colocando vidas em risco e causando prejuízo aos cofres públicos”, afirma.

As sinalizações são adquiridas com recursos públicos municipais, ou seja, com o dinheiro dos próprios contribuintes. Por isso, a Prefeitura faz um apelo para que a população ajude a preservar o patrimônio público. Depredar placas ou apagar sinalizações é crime, além de colocar a segurança coletiva em risco.

A população pode denunciar atos de vandalismo ao Demutran pelo telefone (67) 3240-1400 ou à Polícia Militar pelo 190. A participação ativa dos cidadãos é fundamental para manter a cidade segura e organizada.

*Com informações da Prefeitura Municipal de Aquidauana

