Aquidauana reforça sinalização viária

De acordo com o cronograma do DEMUTRAN, os serviços estão sendo realizados em locais com grande circulação de pessoas, como áreas comerciais, proximidades de escolas e unidades de saúde. Os pontos foram previamente mapeados, priorizando regiões com maior necessidade de intervenção.

O prefeito Mauro do Atlântico destacou a importância da iniciativa. “Manter a sinalização em dia é cuidar da segurança de todos. Essa é uma das prioridades da nossa gestão, pensando no bem-estar da população”, afirmou.

A Prefeitura também pede a colaboração dos motoristas durante os serviços, respeitando os desvios e a sinalização temporária, reforçando que respeitar as normas de trânsito é fundamental para prevenir acidentes e garantir uma cidade mais segura.

