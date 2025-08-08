Acessibilidade

08 de Agosto de 2025 • 15:38

Geral

Aquidauana reforça trânsito com nova camionete e uniformes

Investimento de mais de R$ 270 mil vai melhorar fiscalização, sinalização e segurança viária no município.

Redação

Publicado em 08/08/2025 às 14:22

AGECOM

Como parte das comemorações pelos 133 anos de Aquidauana, a Prefeitura entregou, nesta sexta-feira (8), uma camionete pick-up 4x4, carroceria carga seca, além de novos uniformes e equipamentos para a equipe do Departamento Municipal de Trânsito, que está em processo para se tornar agência.

A solenidade contou com a presença do prefeito Mauro do Atlântico, do diretor-presidente do Detran-MS, Rudel Espíndola Trindade Junior, do vice-prefeito Dr. Murilo Acosta, vereadores, secretários municipais e autoridades de segurança.

A camionete foi adquirida com recursos do Detran-MS, por meio do convênio n.º 32.098/2022, no valor de R$ 260 mil, e será utilizada em ações de fiscalização e apoio às atividades de pintura e sinalização horizontal e vertical. O objetivo é ampliar a organização e a segurança no trânsito do município.

Com recursos próprios, no valor de R$ 10,1 mil, a Prefeitura também confeccionou 14 conjuntos de farda, 8 cintos de serviço, 8 coturnos, 8 bonés bordados, 8 chapéus modelo selva e rádios comunicadores para a equipe de trânsito, garantindo melhor identificação, padronização e condições de trabalho.

O prefeito destacou que investir no trânsito é também investir em saúde e educação, já que a prevenção de acidentes reduz a demanda hospitalar e preserva vidas. O diretor-presidente do Detran-MS reforçou o compromisso de apoiar os municípios e equipar os departamentos de trânsito para garantir vias mais seguras.

A entrega dos novos equipamentos representa mais estrutura para fiscalização, manutenção da sinalização e valorização dos servidores, alinhando-se ao compromisso da Prefeitura de promover um trânsito mais seguro e organizado em Aquidauana.

