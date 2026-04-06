Aquidauana reforma e amplia laboratório municipal

Juliano Dervalho / Prefeitura de Aquidauana

Com área de 222 metros quadrados, o espaço passa por reestruturação completa e ampliação. Entre as mudanças está a construção de uma nova recepção, com maior capacidade de atendimento. A medida busca solucionar a falta de espaço que levava usuários a aguardarem atendimento em áreas externas.

A Prefeitura de Aquidauana realiza a reforma e ampliação do Laboratório Municipal Fernando Luiz Alves Ribeiro, denominado em homenagem ao ex-prefeito “Tico Ribeiro”. A intervenção ocorre diante do aumento da demanda por serviços laboratoriais e da limitação da estrutura existente para atendimento ao público e às condições de trabalho da equipe. A última reforma geral do prédio havia sido realizada em 2014.

Durante visita ao local, o prefeito Mauro do Atlântico afirmou que a obra integra ações voltadas à melhoria da estrutura da saúde pública no município. Segundo ele, o investimento pretende garantir condições de atendimento à população e de trabalho aos profissionais da área.

As intervenções incluem a instalação de telhado termoacústico, novos forros e o cercamento do prédio com grades. Também estão previstas adequações de acessibilidade e sistemas de prevenção contra incêndio, substituição de revestimentos e pisos, além da reforma de banheiros, depósitos e almoxarifado. O projeto contempla ainda a modernização das instalações elétricas e hidrossanitárias, além da pintura geral do edifício.

A secretária municipal de Saúde e Saneamento, Sandra Calonga, informou que a ampliação da estrutura permitirá a oferta de novos exames laboratoriais. Segundo ela, as mudanças também visam melhorar as condições de funcionamento do espaço para pacientes e servidores.

O investimento total na obra é de aproximadamente R$ 1 milhão, sendo cerca de R$ 700 mil provenientes de recursos próprios do município e R$ 300 mil oriundos de emenda parlamentar da então deputada federal Rose Modesto, por meio do Fundo Nacional de Saúde. A execução está a cargo da empresa Tosin Arquitetura e Construções Eireli. A previsão da administração municipal é concluir a obra até o mês de agosto, período em que se comemora o aniversário de Aquidauana.