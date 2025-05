Aquidauana registra 17 mortes associadas a síndromes gripais

Hospital Regional de Aquidauana / Arquivo, O Pantaneiro

A Secretaria Municipal de Saúde de Aquidauana divulgou, no último dia 28 de maio, o mais recente boletim epidemiológico sobre síndromes gripais no município. Segundo os dados, foram confirmados quatro óbitos causados por Influenza neste ano.



Além das mortes por Influenza, o boletim também contabiliza dois óbitos relacionados a outros vírus respiratórios, um por Covid-19 e dez por causas não especificadas, totalizando 17 mortes associadas a síndromes gripais graves.



O relatório indica ainda que, até o momento, foram registradas 545 notificações de síndromes gripais leves, das quais 68 foram relacionadas à Influenza e 32 à Covid-19.



Em relação às síndromes gripais graves, 82 internações foram registradas: 19 por Influenza, 22 por outros vírus respiratórios, quatro por Covid-19 e 37 não especificadas.



A Secretaria de Saúde alerta para o aumento significativo nos casos de síndromes gripais, especialmente causadas pelo vírus Influenza, que já circula na cidade e tem provocado sintomas mais graves, inclusive em pessoas fora dos grupos de risco.



Com a chegada do inverno, a expectativa é de que os casos aumentem ainda mais. Por isso, a orientação é para que quem apresentar sintomas gripais utilize máscara ao sair de casa, especialmente em ambientes fechados ou com aglomerações, além de procurar atendimento médico nas Unidades de Saúde da Família (ESFs) ao apresentar sinais como febre, dor de cabeça, dor de garganta, coriza, fadiga e tosse persistente.



A vacinação contra Influenza está disponível para toda a população a partir dos seis meses de idade em todas as ESFs do município.



A Secretaria reforça a importância da imunização como medida preventiva e fundamental para a redução de complicações e óbitos decorrentes das síndromes gripais.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!