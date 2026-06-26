Criança de 08 anos que pilotava bicicleta elétrica é socorrida após acidente com carro

Equipe de resgate do Corpo de Bombeiros atendeu a ocorrência / Ilustrativa/Arquivo O Pantaneiro

Uma criança, de 08 anos, ficou ferida após um acidente de trânsito envolvendo um carro e uma bicicleta elétrica, na noite desta quinta-feira (25), no bairro Guanandy, em Aquidauana. A ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros Militar.

No local, de acordo com a corporação, a equipe de resgate encontrou a criança, que conduzia a bicicleta elétrica, sentada no meio-fio. Ela estava consciente, porém, apresentava sinais de desorientação em decorrência do acidente.

Durante a avaliação inicial, os bombeiros constataram que a vítima sofreu um trauma no membro inferior direito, na região da tíbia e da fíbula. Apesar da queixa de dor, não foram identificadas lesões aparentes.

Após receber os primeiros atendimentos no local, a criança foi imobilizada em uma prancha rígida e encaminhada ao Pronto-Socorro de Aquidauana para avaliação médica.