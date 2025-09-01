Aquidauana registra ações da PM com foco em drogas, furtos e resistência

Ações ocorreram no fim de semana na cidade e região
A Polícia Militar ressaltou a continuidade das ações de combate a crimes de violência, tráfico e delitos patrimoniais durante o fim de semana.
As ocorrências seguem sob apuração da Polícia Civil, com encaminhamentos para responsabilização penal conforme a legislação vigente.
Quaisquer atualizações sobre os casos serão divulgadas pela imprensa oficial da Polícia Militar de Aquidauana.
Confira as ocorrências:
Tráfico de drogas qualificado e associação para o tráfico
Autor(es): 2 presos
Material apreendido: 20 porções de pasta base de cocaína; R$ 230,00 em dinheiro; 02 celulares; apetrechos para o tráfico
Outros impactos: investigação aponta estrutura de apoio ao tráfico local
Tráfico de drogas qualificado por proximidade de instituição de ensino
Autor(es): 1 preso
Material apreendido: 08 porções de maconha, pesando 65 g
Outros impactos: combate direto à circulação de entorpecentes próximo a local de ensino
Furto qualificado pelo rompimento de obstáculos
