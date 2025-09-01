Aquidauana registra ações da PM com foco em drogas, furtos e resistência

A Polícia Militar ressaltou a continuidade das ações de combate a crimes de violência, tráfico e delitos patrimoniais durante o fim de semana.

As ocorrências seguem sob apuração da Polícia Civil, com encaminhamentos para responsabilização penal conforme a legislação vigente.

Quaisquer atualizações sobre os casos serão divulgadas pela imprensa oficial da Polícia Militar de Aquidauana.

Confira as ocorrências:

Tráfico de drogas qualificado e associação para o tráfico

Autor(es): 2 presos

Material apreendido: 20 porções de pasta base de cocaína; R$ 230,00 em dinheiro; 02 celulares; apetrechos para o tráfico

Outros impactos: investigação aponta estrutura de apoio ao tráfico local

Tráfico de drogas qualificado por proximidade de instituição de ensino

Autor(es): 1 preso

Material apreendido: 08 porções de maconha, pesando 65 g

Outros impactos: combate direto à circulação de entorpecentes próximo a local de ensino

Furto qualificado pelo rompimento de obstáculos

Autor(es): 1 preso Material apreendido: 01 boné e 01 mochila, utilizados no furto Outros impactos: vítimas com prejuízos e continuidade de investigações

Resistência, Desobediência e Evasão Autor(es): 1 preso em flagrante Descrição: ocorrência envolvendo resistência e desobediência durante atendimento policial; tentativa de evasão foi frustrada Outros impactos: encaminhado à autoridade policial para prosseguimento da investigação

Oitiva com cães de investigação Operações com cães: Credo Canis Fortis em combo com ações de fiscalização Observação: reforço no apoio canino para neutralizar ilícitos e localizar vestígios

Tráfico de drogas (caso adicional) Autor(es): 1 preso Material apreendido: 83 cápsulas de haxixe marroquino, pesando aproximadamente 1,092 kg Prejuízo estimado ao Crime Organizado: R$ 76.440,00



Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:



Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!