01 de Setembro de 2025 • 12:38

Ocorrências

Aquidauana registra ações da PM com foco em drogas, furtos e resistência

Ações ocorreram no fim de semana na cidade e região

Redação

Publicado em 01/09/2025 às 10:45

A Polícia Militar ressaltou a continuidade das ações de combate a crimes de violência, tráfico e delitos patrimoniais durante o fim de semana.

As ocorrências seguem sob apuração da Polícia Civil, com encaminhamentos para responsabilização penal conforme a legislação vigente.

Quaisquer atualizações sobre os casos serão divulgadas pela imprensa oficial da Polícia Militar de Aquidauana.

Confira as ocorrências:

Tráfico de drogas qualificado e associação para o tráfico

Autor(es): 2 presos

Material apreendido: 20 porções de pasta base de cocaína; R$ 230,00 em dinheiro; 02 celulares; apetrechos para o tráfico

Outros impactos: investigação aponta estrutura de apoio ao tráfico local

Tráfico de drogas qualificado por proximidade de instituição de ensino

Autor(es): 1 preso

Material apreendido: 08 porções de maconha, pesando 65 g

Outros impactos: combate direto à circulação de entorpecentes próximo a local de ensino

Furto qualificado pelo rompimento de obstáculos

    • Autor(es): 1 preso
    • Material apreendido: 01 boné e 01 mochila, utilizados no furto
    • Outros impactos: vítimas com prejuízos e continuidade de investigações
  • Resistência, Desobediência e Evasão
    • Autor(es): 1 preso em flagrante
    • Descrição: ocorrência envolvendo resistência e desobediência durante atendimento policial; tentativa de evasão foi frustrada
    • Outros impactos: encaminhado à autoridade policial para prosseguimento da investigação
  • Oitiva com cães de investigação
    • Operações com cães: Credo Canis Fortis em combo com ações de fiscalização
    • Observação: reforço no apoio canino para neutralizar ilícitos e localizar vestígios
  • Tráfico de drogas (caso adicional)
    • Autor(es): 1 preso
    • Material apreendido: 83 cápsulas de haxixe marroquino, pesando aproximadamente 1,092 kg
    • Prejuízo estimado ao Crime Organizado: R$ 76.440,00

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

