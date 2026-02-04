Acessibilidade

04 de Fevereiro de 2026 • 14:43

Buscar

Últimas notícias
X
Saúde

Aquidauana registra apenas um caso provável de dengue em 2026

Dentro do contexto estadual, a situação de Aquidauana se destaca de forma positiva

Da redação

Publicado em 04/02/2026 às 14:24

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A atenção à limpeza dos criadouros do mosquito transmissor está entre as estratégias de evitar o contágio da dengue / Divulgação/Governo de MS

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) divulgou nesta terça-feira (3) o boletim epidemiológico referente à quarta semana de 2026, apontando um cenário de alerta para as arboviroses. Mato Grosso do Sul já contabiliza 780 casos prováveis de dengue, sendo 42 confirmados. A situação exige atenção, ainda que até o momento não haja nenhum óbito confirmado ou em investigação no estado.

Dentro do contexto estadual, a situação de Aquidauana se destaca de forma positiva. De acordo com os dados consolidados, o município registra apenas um caso provável de dengue no período, figurando entre as localidades com menor incidência da doença. Em contrapartida, cidades como Cassilândia, Maracaju, Jardim, Chapadão do Sul e Campo Grande apresentaram baixa incidência de confirmações nos últimos 14 dias.

O boletim também traz números sobre a campanha de imunização contra a dengue no estado. Até o momento, foram aplicadas 223.322 doses da vacina na população alvo, que compreende crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos. Mato Grosso do Sul já recebeu 241.030 doses do Ministério da Saúde, e o esquema vacinal completo exige duas doses, com um intervalo de três meses entre elas.

A SES também alerta para a situação da Chikungunya, que já apresenta 874 casos prováveis e 185 confirmados no estado, incluindo dois registros em gestantes. Nesse caso, Aquidauana administra cinco casos prováveis. A recomendação das autoridades de saúde é evitar a automedicação. Em caso de sintomas como febre alta, dores no corpo, manchas na pele ou nas articulações, a população deve procurar imediatamente uma unidade de saúde para o diagnóstico adequado.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Aquidauana

Defesa Civil de Aquidauana deve emitir alerta oficial devido risco de enchente

Atenção

Queda de árvores provoca bloqueio total de rodovias na região de Aquidauana e Anastácio

Monitoramento

Rio Aquidauana sobe rapidamente durante a madrugada e atinge limite 

Equipes da Defesa Civil e prefeitura já estão em alerta para início da retirada de ribeirinhos

Chuva intensa

Chuvas intensas deixam estradas vicinais em perigo em Aquidauana

Publicidade

Aquidauana

O Pantaneiro acompanha nível do Rio Aquidauana após chuvas intensas

ÚLTIMAS

Parceria institucional

Receita doa veículos para fortalecer frota municipal de Anastácio

recebe doação de veículos da Receita Federal para fortalecer frota municipal

Gestão estratégica

Prefeitura de Aquidauana lança Plano de Desenvolvimento nesta quarta

O prefeito Mauro do Atlântico fez um convite aberto à população para participar do lançamento

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo