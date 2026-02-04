Aquidauana registra apenas um caso provável de dengue em 2026

A atenção à limpeza dos criadouros do mosquito transmissor está entre as estratégias de evitar o contágio da dengue / Divulgação/Governo de MS

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) divulgou nesta terça-feira (3) o boletim epidemiológico referente à quarta semana de 2026, apontando um cenário de alerta para as arboviroses. Mato Grosso do Sul já contabiliza 780 casos prováveis de dengue, sendo 42 confirmados. A situação exige atenção, ainda que até o momento não haja nenhum óbito confirmado ou em investigação no estado.

Dentro do contexto estadual, a situação de Aquidauana se destaca de forma positiva. De acordo com os dados consolidados, o município registra apenas um caso provável de dengue no período, figurando entre as localidades com menor incidência da doença. Em contrapartida, cidades como Cassilândia, Maracaju, Jardim, Chapadão do Sul e Campo Grande apresentaram baixa incidência de confirmações nos últimos 14 dias.

O boletim também traz números sobre a campanha de imunização contra a dengue no estado. Até o momento, foram aplicadas 223.322 doses da vacina na população alvo, que compreende crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos. Mato Grosso do Sul já recebeu 241.030 doses do Ministério da Saúde, e o esquema vacinal completo exige duas doses, com um intervalo de três meses entre elas.

A SES também alerta para a situação da Chikungunya, que já apresenta 874 casos prováveis e 185 confirmados no estado, incluindo dois registros em gestantes. Nesse caso, Aquidauana administra cinco casos prováveis. A recomendação das autoridades de saúde é evitar a automedicação. Em caso de sintomas como febre alta, dores no corpo, manchas na pele ou nas articulações, a população deve procurar imediatamente uma unidade de saúde para o diagnóstico adequado.

