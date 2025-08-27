Aquidauana registra circulação de nota falsa em comércio

Caso foi conferido em uma farmácia da cidade
Comércio de Aquidauana / Divulgação
Um caso de suspeita de circulação de moeda falsa foi registrado recentemente em Aquidauana, envolvendo uma nota encontrada em uma farmácia da cidade. Um colaborador percebeu, ao conferar o caixa, que a cédula era potencialmente falsa.
Ao todo, quatro dias se passaram desde o recebimento da nota até a confirmação da irregularidade, o que acendeu o alerta sobre a possível circulação de outras notas com características artísticas de aparência e textura similares a uma nota verdadeira.
A equipe responsável encaminhou a cédula à instituição financeira com atuação na região, para a devida análise. O resultado confirmou que a nota era falsa.
No momento, não há informações sobre quem teria aberto o pagamento, bem como de onde a nota teriam vindo, já que o local de recebimento e o identificador da pessoa que a apresentou não foram relatados com precisão.
O caso foi registrado sob a classificação de moeda falsa, conforme o art. 289 do Código Penal, e as autoridades prometem apurar a origem e a eventual circulação de novas notas falsas na cidade.
O episódio serve como alerta para comerciantes e moradores de Aquidauana aprimorarem a conferência de cédulas e ficarem atentos a marcas d’água, grafias, textura e detalhes de segurança.
Dicas para evitar golpes com notas falsas:
Caso alguém possua mais informações sobre o caso, a reportagem está aberta a receber contribuições para esclarecer a origem da nota e evitar novas ocorrências na região.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Casa do Trabalhador
Semana inicia com 25 vagas de emprego em Aquidauana
Semana encerra com 20 vagas de emprego disponíveis em Aquidauana
Saúde
Restrição não foi estendida à tirzepatida, substância do Mounjaro
Cidades
Inscrições podem ser feitas presencialmente ou pela internet
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS