27 de Agosto de 2025 • 13:24

Aquidauana registra circulação de nota falsa em comércio

Caso foi conferido em uma farmácia da cidade

Redação

Publicado em 27/08/2025 às 09:43

Comércio de Aquidauana / Divulgação

Um caso de suspeita de circulação de moeda falsa foi registrado recentemente em Aquidauana, envolvendo uma nota encontrada em uma farmácia da cidade. Um colaborador percebeu, ao conferar o caixa, que a cédula era potencialmente falsa.

Ao todo, quatro dias se passaram desde o recebimento da nota até a confirmação da irregularidade, o que acendeu o alerta sobre a possível circulação de outras notas com características artísticas de aparência e textura similares a uma nota verdadeira.

A equipe responsável encaminhou a cédula à instituição financeira com atuação na região, para a devida análise. O resultado confirmou que a nota era falsa.

No momento, não há informações sobre quem teria aberto o pagamento, bem como de onde a nota teriam vindo, já que o local de recebimento e o identificador da pessoa que a apresentou não foram relatados com precisão.

O caso foi registrado sob a classificação de moeda falsa, conforme o art. 289 do Código Penal, e as autoridades prometem apurar a origem e a eventual circulação de novas notas falsas na cidade.

O episódio serve como alerta para comerciantes e moradores de Aquidauana aprimorarem a conferência de cédulas e ficarem atentos a marcas d’água, grafias, textura e detalhes de segurança.

Dicas para evitar golpes com notas falsas:

  • Checar marcas de segurança e textura da nota.
  • Verificar a presença de holofoil, fio de segurança e transparência de água.
  • Desconfiar de notas muito amassadas, lavadas ou com cores desbotadas.
  • Preferir confirmar com a instituição financeira ou utilizar máquinas registradoras que integrem validação de notas.

Caso alguém possua mais informações sobre o caso, a reportagem está aberta a receber contribuições para esclarecer a origem da nota e evitar novas ocorrências na região.

