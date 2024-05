Aquidauana registra dois óbitos por Influenza A e Sesau alerta população

REUTERS/Amanda Perobelli

Aquidauana, cidade do interior do Mato Grosso do Sul, enfrenta um desafio duplo no que diz respeito à saúde pública: além da persistente batalha contra a covid-19, agora se vê confrontada com o aumento dos casos de Influenza A, também conhecida como gripe H1N1.

Segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde, foram confirmados dois óbitos por Influenza A na cidade, ressaltando a gravidade da situação. Além disso, foram registrados 215 casos de síndrome gripal e 85 casos de covid-19. Para complicar ainda mais, 35 casos de Influenza A foram identificados, exigindo uma resposta rápida e eficaz das autoridades de saúde.

Diante desse cenário preocupante, a população de Aquidauana está sendo orientada a redobrar os cuidados com a saúde e adotar medidas preventivas para evitar a propagação dessas doenças. Entre essas medidas, destaca-se a vacinação contra a Influenza A, disponível em todas as unidades de saúde da cidade e destinada a toda a população com mais de 6 meses de idade.

Além da vacinação, é fundamental que a população esteja ciente dos sintomas da gripe e busque atendimento médico imediato ao apresentar sinais de doença respiratória aguda. O tratamento para a Influenza A também está disponível nas unidades de saúde, garantindo que os pacientes recebam a assistência necessária para sua recuperação.

Para auxiliar no diagnóstico precoce e no tratamento adequado, o Sistema Único de Saúde (SUS) está disponibilizando testes para síndrome gripal, especialmente para pessoas com sintomas graves e que estejam vacinadas, na rede hospitalar da cidade.

A Secretaria Municipal de Saúde reforça a importância da colaboração de toda a população de Aquidauana na luta contra a covid-19 e a Influenza A. A prevenção é a melhor arma nesse combate, e cada cidadão tem um papel crucial a desempenhar na proteção da saúde pública e no bem-estar de todos.