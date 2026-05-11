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Meteorologia

Aquidauana registra maior acumulado de chuvas das últimas 72 horas em MS

O município registrou 204,2 mm de chuvas, conforme dados do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima do Estado

Da redação

Publicado em 11/05/2026 às 10:18

Atualizado em 11/05/2026 às 10:27

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Arquivo/Agência Brasil

O município de Aquidauana registrou o maior acumulado de chuvas das últimas 72 horas em Mato Grosso do Sul, segundo dados divulgados nesta segunda-feira (11), pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima do Estado (Cemtec/Semadesc). A atualização das 7h50 aponta que Aquidauana somou 204,2 milímetros de precipitação, volume que superou todas as demais cidades monitoradas.

Na sequência, aparecem Sidrolândia, com 162,2 mm, Dois Irmãos do Buriti, com 136,8 mm, e Nova Andradina, com 135 mm, considerando os dados da estação do IFMS. Nova Alvorada do Sul (119,2 mm), Angélica (115 mm) e Anaurilândia (115 mm) também registraram volumes expressivos.

O alto acumulado de chuvas em Aquidauana e região causou transtornos e impactou a programação de eventos. No último sábado (9), a Prefeitura de Anastácio, cidade vizinha, anunciou o cancelamento da 18ª Festa da Farinha, que ocorreria no fim de semana, em razão das fortes chuvas e dos danos causados à estrutura montada para o evento. A administração municipal informou que uma nova data está sendo estudada.

Os dados do Cemtec mostram ainda que Miranda registrou 88 mm, Bonito 81,8 mm, Nioaque 85,6 mm e Corumbá 36 mm (na estação principal) e 43 mm na Fazenda São Cândido (Nabileque). As estações instaladas em áreas mais remotas do Pantanal também captaram volumes significativos, como a Fazenda Barranco Alto (Nhecolândia), com 28,2 mm, e a região da Serra do Amolar, com 21,8 mm.

O levantamento tem como fontes o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a própria Semadesc, o Cemaden e a Agência Nacional de Águas (ANA). Mais informações podem ser obtidas no site oficial do Cemtec: cemtec.ms.gov.br.

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