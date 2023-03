Aquidauana registra morte por dengue e MS já soma 5 óbitos

Idoso de Aquidauana morreu de dengue / Divulgação

Aquidauana registrou a morte de um idoso de 74 anos por dengue. A informação foi divulgada pelo boletim epidemiológico da SES SES (Secretaria Estadual de Saúde), divulgado nessa quarta-feira (8).

Segundo o documento, o número de mortes por dengue em Mato Grosso do Sul saltou de 3 para 5, desde a semana passada.

O idoso começou a ter sintomas dia 27 de fevereiro e morreu dia 3 de março. A confirmação de que o óbito foi por dengue saiu no dia 6 de março.

Os outros óbitos são de uma mulher de 59 anos de Guia Lopes da Laguna, um adolescente de 14 anos de Dourados, um homem de 21 anos de Amambai e uma mulher de 58 anos de Campo Grande.

O boletim informa [durante o período entre 28 de fevereiro e 4 de março] que já são 14.724 casos entre prováveis e confirmados no Estado, com 24% a mais que no boletim anterior, quando o número era de 11.808 casos.

Entre os casos prováveis, a faixa etária é de crianças e jovens entre 10 e 29 anos. As mulheres somam 52,1% dos casos prováveis.

O total de 34 municípios estão em alerta crítico da doença provocada pelo Aedes aegypti: Batayporã, Bodoquena, Corumbá, Jaraguari, Bonito, Alcinópolis, Caracol, Ladário, Itaporã Figueirão, Antônio João, Cassilândia, Bela Vista, Sidrolândia, Água Clara, Três Lagoas, Ivinhema, Guia Lopes da Laguna, Miranda, Maracaju, Rio Verde de Mato Grosso, Brasilândia, Juti, Laguna Carapã, Rio Negro, Vicentina, Jardim, Sonora, Angélica, Bataguassu, São Gabriel do Oeste, Deodápolis, Caarapó e Anastácio.