Aquidauana registra Ã³bito por dengue e autoridades de saÃºde discutem medidas de combate

Divulgação/ Prefeitura de Aquidauana

A incidência de casos de dengue no Brasil em 2025 tem mobilizado gestores e profissionais da saúde pública. Desde janeiro, foram registrados 52 óbitos e outros 256 estão em investigação. Em Aquidauana, um óbito foi confirmado no mês de março, referente a uma mulher de 74 anos.



Conforme divulgado pela prefeitura, na terça-feira (18), autoridades municipais e estaduais se reuniram para discutir ações de combate às arboviroses. Participaram do encontro o prefeito Mauro do Atlântico, o vice-prefeito Dr. Murilo Silva, a secretária de Saúde e Saneamento Sandra Calonga, além de representantes da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MS).



Durante a reunião, foi apresentado o atual cenário da dengue no município. Até o momento, foram confirmados 36 casos da doença e um de chikungunya. Além disso, foi identificado um caso importado de dengue do sorotipo 3, que até então não havia sido registrado na cidade, onde predominava o tipo 2.



A vacinação contra a dengue tem sido uma das estratégias para reduzir o impacto da doença. No entanto, a cobertura vacinal entre crianças e adolescentes de 10 a 14 anos em Aquidauana está em 50%. A vacina está disponível gratuitamente em todas as unidades básicas de saúde, e os pais ou responsáveis devem levar seus filhos para serem imunizados.



As equipes de Controle de Vetores da prefeitura realizam visitas domiciliares e utilizam armadilhas para monitoramento da infestação do mosquito Aedes aegypti. Além dessas ações, o município mantém um sistema de monitoramento das notificações e realiza bloqueios químicos em áreas com alta incidência de casos.



A Secretaria de Saúde orienta a população a procurar atendimento médico ao apresentar sintomas como febre, dor no corpo, dor de cabeça, vômito, náuseas, manchas pelo corpo e dor retroorbital. A recomendação é buscar a unidade de saúde mais próxima assim que os primeiros sinais aparecerem.



As autoridades reforçam a importância da colaboração da comunidade na eliminação de possíveis criadouros do mosquito, evitando o acúmulo de água parada em residências e espaços públicos.

