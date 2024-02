Aquidauana ferve e registra a segunda maior temperatura do país

O Pantaneiro

Enquanto Aquidauana experimentava altas temperaturas, a cidade mais quente do país foi Jaguaribe, no Ceará, onde os termômetros atingiram impressionantes 40,1ºC. Esse fenômeno é reflexo do calor intenso que tem assolado diversas regiões do Brasil nos últimos dias.

Na quinta-feira, dia 1º, Aquidauana se destacou como a cidade mais quente do país, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Os termômetros registraram uma temperatura máxima de 38,7ºC, deixando a população local buscando maneiras de se refrescar em meio ao calor escaldante.

E as notícias para esta sexta-feira, dia 2, não trazem alívio para os moradores de Aquidauana. A previsão é de que o calor continue, com os termômetros marcando 39ºC ao longo do dia. No entanto, há uma esperança para uma mudança no clima: existe a possibilidade de chuvas durante a noite, que podem trazer um alívio bem-vindo após o dia escaldante.

O final de semana promete manter o calor intenso na região. Tanto no sábado quanto no domingo, a temperatura máxima pode chegar a 36ºC, mantendo Aquidauana entre as cidades mais quentes do país. A boa notícia é que também há previsão de chuvas isoladas durante a noite, o que pode ajudar a amenizar o calor e refrescar o ambiente.

Diante desse cenário, é importante que os moradores estejam preparados para lidar com as altas temperaturas, mantendo-se hidratados, evitando exposição prolongada ao sol e buscando locais frescos e arejados sempre que possível.