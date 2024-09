Aquidauana registra temperatura mais alta do Brasil em 24h com 42,8ºC

Praça dos Estudantes em Aquidauana / Ronald Regis/ O Pantaneiro

Nas últimas 24 horas, a cidade de Aquidauana registrou a temperatura mais alta do Brasil, atingindo impressionantes 42,8ºC, de acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A cidade superou Cuiabá, tradicionalmente conhecida como uma das mais quentes do país, que teve máxima de 42,7ºC no mesmo período.



Além de Aquidauana, outras cidades de Mato Grosso do Sul também figuraram entre as mais quentes do país. Corumbá e Coxim ficaram empatadas em terceiro lugar, registrando temperaturas de 42,5ºC.



Baixa umidade agrava sensação de calor



Além do calor extremo, a umidade relativa do ar também foi um fator de preocupação em Aquidauana, que figurou em 15º lugar entre as cidades com os menores índices de umidade no Brasil. Durante o período analisado, a cidade registrou apenas 15% de umidade relativa do ar, nível considerado perigoso para a saúde, pois pode aumentar o risco de desidratação, problemas respiratórios e outras complicações associadas ao clima seco.



Onda de calor em Mato Grosso do Sul



Mato Grosso do Sul tem enfrentado uma onda de calor nos últimos dias, com diversas cidades registrando temperaturas próximas dos 43ºC. O calor intenso, aliado à baixa umidade, tem gerado alertas para a população se proteger, buscando hidratação constante e evitando exposição prolongada ao sol.



As autoridades de saúde recomendam que, em dias de calor extremo, as pessoas procurem manter-se hidratadas, usar roupas leves, e evitar atividades ao ar livre nas horas de maior incidência solar, entre 10h e 16h.



Aquidauana, conhecida por sua proximidade com o Pantanal, está passando por um dos períodos mais quentes de sua história recente, colocando a cidade no centro das atenções climáticas do país.