Aquidauana registro aumento de casos de dengue, com 288 confirmados

Não há prazo para a entrega do produto / Ilustrativa

A Secretária de Saúde, Claudia Franco Fernandes Souza, disse ao site O Pantaneiro que o Ministério da Saúde não forneceu o inseticida para realizar o deslocamento do Fumacê pela cidade.

A coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Camila Mayer mirowski afirmou que Aquidauana tem 598 casos notificados e 310 casos descartados.

Não há previsão para nova remessa do produto ser entregue na cidade.

A Coordenadoria de Controle de Vetores do município adota estratégias para que não haja proliferação da doença e solicita a ajuda da população com medidas que já é de conhecimento de todos, como a remoção de potenciais criadouros do mosquito Aedes aegypti, do seu pátio residencial.

Com o auxílio da Atenção Primária do município, estão sendo realizadas visitas e palestras educativas semanais a população de cada área da cidade, e ainda, assim que as aulas iniciarem, as escolas também serão pontos educativos, para que não haja proliferação da doença.

O número de denúncias de terrenos abandonados teve um aumento significativo neste último quadrimestre, as equipes da vigilância sanitária e secretaria de obras estão empenhadas para conseguirem atender toda demanda, atuando junto a coleta de resíduos que servem de criadouros para o mosquito.

Os resíduos mais encontrados pelas equipes e que servem como criadores do mosquito são entulhos, latas, plástico, pneus e caixas de agua descobertas.

Neste ano que se iniciou, o bairro com maior incidência da doença é o Bairro nova Aquidauana, seguido por Serraria, Vila Popular e Vila Pinheiro.

Neste momento cada um é responsável pelo cuidado de sua casa e quintal, eliminando todo e qualquer recipiente que possa ser criadouro do mosquito.