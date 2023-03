Aquidauana registrou 38,8 milímetros de chuva nas últimas 72 horas

Dia chuvoso em Aquidauana / Rhobson Lima

Nas últimas 72 horas, Aquidauana registrou 38,8 milímetros de chuva, conforme balanço divulgado pelo CEMTEC, Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul.

A atualização diz sobre o número de chuvas até às 8h, da manhã de hoje, dia 20.

Os três municípios que mais registraram chuvas foram Coxim 92,6 milímetros, Rochedo 82,6 milímetros e Corumbá com 75,6 milímetros.

Nível do Rio

O nível do rio Aquidauana marcou 6,90 metros na manhã desta segunda-feira, dia 20, próximo à régua da Ponte Velha. Na noite de sábado, dia 18, a medição alcançou 7,46 metros.

Desde o aviso de evento crítico, a Defesa Civil monitora regiões ribeirinhas e chamados de moradores. Coordenador da Defesa Civil, Mario Ravaglia, disse que até o momento não houve chamados ou pessoas desabrigadas, mas que segue sob aviso.

A população que precisar de ajuda deve acionar imediatamente o plantão da Defesa Civil pelo (67) 99288 3963 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.