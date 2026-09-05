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Saúde

Aquidauana reúne médicos e enfermeiros em capacitação sobre vitaminas

Formação abordou o uso de ferro e vitamina D no acompanhamento de pacientes; encontro também permitiu troca de experiências entre profissionais

Redação O Pantaneiro

Publicado em 05/09/2026 às 09:00

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Capacitação foi realizada nesta sexta-feira / Divulgação Agecom/Gabriela Bernardes

Médicos e enfermeiros de Aquidauana participaram, na manhã desta sexta-feira (04), de uma formação voltada à suplementação de ferro e vitamina D. A capacitação foi realizada no auditório da ESF (Estratégia Saúde da Família) João André Madsen.

Ministrado pela médica pediatra e intensivista pediátrica Liz Arima Pellegrino, o encontro teve como objetivo atualizar os profissionais sobre a importância da suplementação adequada, seus principais aspectos e os cuidados necessários durante o acompanhamento dos pacientes.

Durante a atividade, foram abordados conhecimentos relacionados à utilização de ferro e vitamina D, nutrientes importantes em diferentes fases da vida e associados à prevenção e ao enfrentamento de deficiências nutricionais.

Além da atualização técnica, a formação proporcionou um espaço para troca de experiências, esclarecimento de dúvidas e reforço de conhecimentos presentes na rotina de atendimento das unidades de saúde.

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*Fotos: Divulgação Agecom/Gabriela Bernardes

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