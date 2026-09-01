Aquidauana reúne profissionais de três áreas para alinhar ações de saúde

Encontro foi realizado no auditório da ESF da Duque / Divulgação Agecom/Juliano Dervalho

Profissionais das áreas de psicologia, educação física e nutrição participaram de uma reunião promovida pela Prefeitura de Aquidauana, através da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento), nesta segunda-feira (31). O encontro foi realizado no auditório da ESF (Estratégia de Saúde da Família) da Duque e teve como proposta alinhar o trabalho desenvolvido pelas diferentes categorias, além de fortalecer a atuação conjunta no atendimento à comunidade.

Durante a reunião, os profissionais compartilharam experiências e discutiram demandas identificadas no atendimento à população, buscando ampliar a integração entre as áreas. O prefeito de Aquidauana, Mauro do Atlântico (PSDB), acompanhou o encontro e destacou a importância da atuação dos profissionais na prevenção e nos cuidados com a saúde. Na ocasião, também parabenizou as equipes pelas datas comemorativas relacionadas às respectivas categorias.

“Quero parabenizar todos vocês pelo trabalho que realizam diariamente. Psicólogos, educadores físicos e nutricionistas têm um papel fundamental na prevenção, no cuidado e na promoção da saúde. É um trabalho que, muitas vezes, acontece de forma silenciosa, mas que transforma vidas”, afirmou o prefeito.

A secretária municipal de Saúde e Saneamento, Sandra Calonga, ressaltou que a integração entre as diferentes áreas permite ampliar o olhar sobre as necessidades dos usuários dos serviços de saúde.

“Quando diferentes profissionais trabalham de forma integrada, conseguimos olhar para o cidadão de maneira mais completa. Saúde não é apenas tratar uma doença, mas também prevenir, orientar, acompanhar e promover qualidade de vida”, declarou.

A reunião faz parte das ações da Sesau voltadas ao fortalecimento do trabalho multiprofissional e à ampliação das estratégias de promoção e prevenção em saúde no município.

*(Fotos: Divulgação Agecom/Juliano Dervalho)