Acessibilidade

01 de Setembro de 2026 • 16:16

Buscar

Últimas notícias
X
Integração

Aquidauana reúne profissionais de três áreas para alinhar ações de saúde

Áreas de psicologia, educação física e nutrição foram representadas durante encontro; equipes alinharam demandas e estratégias de atendimento à população

Redação O Pantaneiro

Publicado em 01/09/2026 às 09:45

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Encontro foi realizado no auditório da ESF da Duque / Divulgação Agecom/Juliano Dervalho

Profissionais das áreas de psicologia, educação física e nutrição participaram de uma reunião promovida pela Prefeitura de Aquidauana, através da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento), nesta segunda-feira (31). O encontro foi realizado no auditório da ESF (Estratégia de Saúde da Família) da Duque e teve como proposta alinhar o trabalho desenvolvido pelas diferentes categorias, além de fortalecer a atuação conjunta no atendimento à comunidade.

Aquidauana reúne profissionais para fortalecer ações de saúde2

Durante a reunião, os profissionais compartilharam experiências e discutiram demandas identificadas no atendimento à população, buscando ampliar a integração entre as áreas. O prefeito de Aquidauana, Mauro do Atlântico (PSDB), acompanhou o encontro e destacou a importância da atuação dos profissionais na prevenção e nos cuidados com a saúde. Na ocasião, também parabenizou as equipes pelas datas comemorativas relacionadas às respectivas categorias.

Aquidauana reúne profissionais para fortalecer ações de saúde3

“Quero parabenizar todos vocês pelo trabalho que realizam diariamente. Psicólogos, educadores físicos e nutricionistas têm um papel fundamental na prevenção, no cuidado e na promoção da saúde. É um trabalho que, muitas vezes, acontece de forma silenciosa, mas que transforma vidas”, afirmou o prefeito.

Aquidauana reúne profissionais para fortalecer ações de saúde5

A secretária municipal de Saúde e Saneamento, Sandra Calonga, ressaltou que a integração entre as diferentes áreas permite ampliar o olhar sobre as necessidades dos usuários dos serviços de saúde.

“Quando diferentes profissionais trabalham de forma integrada, conseguimos olhar para o cidadão de maneira mais completa. Saúde não é apenas tratar uma doença, mas também prevenir, orientar, acompanhar e promover qualidade de vida”, declarou.

Aquidauana reúne profissionais para fortalecer ações de saúde4

A reunião faz parte das ações da Sesau voltadas ao fortalecimento do trabalho multiprofissional e à ampliação das estratégias de promoção e prevenção em saúde no município.

*(Fotos: Divulgação Agecom/Juliano Dervalho)

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana abre semana com 28 vagas de emprego

Saúde animal

Aquidauana inicia semana com ação de vacinação antirrábica no Cejar

Meteorologia

Aquidauana terá calor de 37°C e rajadas de vento nesta segunda

Semana começa com temperaturas elevadas na região pantaneira; céu terá poucas nuvens durante o dia e ficará mais carregado à noite

AQUIDAUANA

ABIMC promove ação solidária no bairro São Francisco

Publicidade

BAIRRO SERRARIA

Incêndio atinge residência em Aquidauana neste domingo

ÚLTIMAS

GALERIA DE FOTOS

Feira da Estação de Aquidauana

Suspeita de maus-tratos

Jegue morto causa transtornos e é retirado após dois dias em Anastácio

Animal permanecia em frente a um terreno desde o fim de semana; remoção foi realizada na manhã desta segunda-feira

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo