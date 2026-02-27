Aquidauana se despede da empresária Monica Borges

Arquivo Pessoal

A cidade de Aquidauana amanheceu em luto pelo falecimento da empresária Mônica Borges, aos 66 anos, que marcou época e deixou um legado inesquecível na panificação e na realização de grandes eventos sociais do município. Ela faleceu em Maringá, no Paraná — estado onde nasceu e para onde retornou após décadas de trabalho e dedicação em Mato Grosso do Sul.

Mônica viveu em Aquidauana de 1986 a 2010, período em que construiu uma trajetória de destaque no setor empresarial. Ao lado do ex-marido, Arthur Viana, esteve à frente da tradicional Panificadora Viana, que nas décadas de 1990 e 2000 se consolidou como o ponto mais nobre da cidade na área de panificação e confeitaria. A qualidade era marca registrada: pães selecionados, embutidos, castanhas, frutas finas e queijos nobres compunham um padrão diferenciado que conquistou a região, trazendo para o Pantanal produtos da alta culinária presente nos grandes centros urbanos.

O mesmo requinte esteve presente no Monica's Buffet, responsável por alguns dos eventos mais sofisticados e memoráveis da história social de Aquidauana. Casamentos elegantes, réveillon, aniversários e celebrações históricas levaram sua assinatura, como os aniversários do ex-governador José Fragelli e sua esposa Dona Lourdes Fragelli, Sofia Rondon, recepção de autoridades políticas, casamento do ex-prefeito Odilon Ribeiro, Pantaneta, além de inúmeras outras comemorações que permanecem vivas na memória da cidade.

Mônica e Arthur também foram proprietários da Viana Antárctica Distribuidora, ampliando sua atuação no comércio local e fortalecendo a economia do município.

Reconhecida como uma grande professora na área de eventos, Mônica formou e orientou uma geração de garçons, cozinheiras e muitos outros profissionais, transmitindo disciplina, organização e excelência. Seu olhar atento aos detalhes e sua exigência por qualidade elevavam o padrão das celebrações no município.

Nos últimos anos de vida, continuava visitar Aquidauana especialmente para pescar junto ao grupo de amigas da cidade, que levavam sempre a amizade e a alegria para os melhores rios da região.

Aquidauana se despede de uma mulher que transformou trabalho em arte e eventos em momentos eternos, deixando seu legado vivo na memória e na história da cidade.

Mônica Borges teve dois filhos: Bruno Borges Viana e Diogo Borges Viana (falecido em 2014). Ela também deixa amigos, ex-colaboradores e clientes que tiveram o privilégio de vivenciar seu talento e generosidade. Seu corpo foi velado e sepultado no Cemitério Parque, em Maringá (PR), nesta sexta-feira (27), sob forte comoção de familiares e amigos.

A cidade que tantas vezes celebrou sob sua organização agora silencia em respeito e gratidão.

Hoje, infelizmente, não vai ter festa. Estamos em luto.