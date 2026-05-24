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LUTO

Aquidauana se despede de Anália Dutra Trindade

Ao lado do esposo Dr. Fábio Trindade, Anália construiu uma trajetória marcada pela dedicação à família, aos estudos e à comunidade a frente do Rotary Club por muitos anos

Redação

Publicado em 24/05/2026 às 09:31

Atualizado em 24/05/2026 às 10:52

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Arquivo Pessoal

Aquidauana se despediu neste sábado (23) da senhora Analia Dutra Trindade, que faleceu em Campo Grande (MS), aos 97 anos. O corpo foi trasladado para Aquidauana, onde ocorreu o velório e o sepultamento no Cemitério Municipal ainda no mesmo dia.

Nascida em 7 de outubro de 1928, dona Analia construiu uma trajetória marcada pela dedicação à família, aos estudos e à comunidade a frente do Rotary Club por muitos anos. Bioquímica formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, ela se casou com o médico Dr. Fábio Dutra dos Santos em 31 de julho de 1954. Juntos, viveram por décadas em Aquidauana, onde formaram família e criaram fortes laços de amizade e convivência.

Do casamento nasceram as filhas Carmen Lúcia Trindade Dutra e Izabel Cristina Dutra Velloso Pimenta. Dona Analia deixa ainda quatro netos: Breno Dutra de Queiroz, Yula Dutra de Queiroz, Bráulio Dutra de Queiroz e Danilo Dutra Velloso Pimenta, além de quatro bisnetos: Beatriz de Queiroz Arruda, Joaquim de Queiroz Arruda, Luiza Guerreiro de Paula Dutra de Queiroz e Cecília de Oliveira de Queiroz.

Familiares e amigos prestaram as últimas homenagens à senhora Analia, lembrada pelo carinho, pela dedicação à família e pela importante trajetória construída ao longo de quase um século de vida.

Trajetória

Descendente de família tradicional - Trindade, entre eles os irmãos Dr. Rudel Trindade - Prefeito de Aquidauana e Deputado Estadual na década de 90; Dr. Ivan Trindade, advogado e presidente da OAB - secção de Aquidauana, Dona Anália foi uma das beneméritas de Aquidauana com a participante fundação do Clube Feminino.

Aquidauana, mesmo sendo uma pequena cidade, teve dois governadores do Rotary Clube - Dr. Heliophar Serra e Dr. Fábio Dutra. Na ocasião, a primeira-dama do Rotary; esposa do governador Fabio Dutra, foi destaque em sua administração.

Formada em Bioquimica pela UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro), juntamente com o esposo, Dr. Fábio Dutra, criaram o Laboratório de Análises Clínicas de Aquidauana, que permanece até hoje em franca atividade no moderno edifício da rua 7 de setembro. Em homenagem, Dr. Fábio Dutra dos Santos, dá nome do posto de saúde (ESF) na vila Pinheiro, em Aquidauana.

Relembrando a participação do casal Analia e Fábio, a lembrança da recepcção wado e Zita quando o então governador do Rotary Club aceitou a governadoria do Distrito 447 na VIII Conferência em Cuiabá. Presente ainda os casais aquidauanense Victor Macksoud e Lilian e Heliophar Serra e Dirce.

Lima Neto

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